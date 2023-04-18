Herkes altın fiyatlarını konuşurken o maden fena bir patlama yaptı! Bir ayda alana yüzde 30 kazandırdı! 1999 yılından sonra ilk kez...
Gümüş ons fiyatı son zamanlarda rekor üstüne rekor kırarken, UBS'ten yeni bir tahmin geldi. Dev banka, gümüş fiyatının yükselmeyi sürdüreceğini ve yıl sonuna kadar 29 dolara çıkacağını öngörüyor. Haberimizde, gümüş fiyatlarındaki son gelişmeler, UBS tahminleri, altın-gümüş oranı ve Türkiye'nin gümüş ithalatı hakkında ayrıntılı bilgi veriyoruz.
18.04.2023 14:35 - Son Güncelleme: 18.04.2023 14:36