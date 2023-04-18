RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Herkes altın fiyatlarını konuşurken o maden fena bir patlama yaptı! Bir ayda alana yüzde 30 kazandırdı! 1999 yılından sonra ilk kez...

Herkes altın fiyatlarını konuşurken o maden fena bir patlama yaptı! Bir ayda alana yüzde 30 kazandırdı! 1999 yılından sonra ilk kez...

Gümüş ons fiyatı son zamanlarda rekor üstüne rekor kırarken, UBS'ten yeni bir tahmin geldi. Dev banka, gümüş fiyatının yükselmeyi sürdüreceğini ve yıl sonuna kadar 29 dolara çıkacağını öngörüyor. Haberimizde, gümüş fiyatlarındaki son gelişmeler, UBS tahminleri, altın-gümüş oranı ve Türkiye'nin gümüş ithalatı hakkında ayrıntılı bilgi veriyoruz.

18.04.2023 14:35 - Son Güncelleme: 18.04.2023 14:36
Herkes altın fiyatlarını konuşurken o maden fena bir patlama yaptı! Bir ayda alana yüzde 30 kazandırdı! 1999 yılından sonra ilk kez...

Gümüş ons fiyatı, 18 Nisan 2022 tarihinden sonra en yüksek seviyeyi gördü ve dün itibarıyla 26,075 dolara yükseldi. Bu yıl başından bu yana, gümüşün kazancı yüzde 8 olarak kaydedildi.

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Herkes altın fiyatlarını konuşurken o maden fena bir patlama yaptı! Bir ayda alana yüzde 30 kazandırdı! 1999 yılından sonra ilk kez...

UBS Tahminleri

UBS stratejisti Dominic Schnider, gümüş fiyatının 2023'te yükselmeyi sürdüreceğini tahmin ediyor. ABD dolarındaki zayıflama ve ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirimi, değerli metallere olan ilgiyi artıracak ve gümüş fiyatlarını yukarı yönlü destekleyecektir.

Herkes altın fiyatlarını konuşurken o maden fena bir patlama yaptı! Bir ayda alana yüzde 30 kazandırdı! 1999 yılından sonra ilk kez...

Schnider, gümüş fiyatının Mart ayı başından bu yana yüzde 30 civarında arttığını ve altın fiyatının aynı dönemde yüzde 12 arttığını belirtiyor.

Herkes altın fiyatlarını konuşurken o maden fena bir patlama yaptı! Bir ayda alana yüzde 30 kazandırdı! 1999 yılından sonra ilk kez...

UBS'nin tahminine göre, New York'ta işlem gören vadeli kontratların 2023'te yüzde 8 oranında artarak 25,99 dolar/ons seviyesinden işlem göreceği ve gümüş fiyatının yıl sonuna kadar 29 dolara çıkacağı öngörülüyor.

Herkes altın fiyatlarını konuşurken o maden fena bir patlama yaptı! Bir ayda alana yüzde 30 kazandırdı! 1999 yılından sonra ilk kez...

Altın-Gümüş Oranı

Altın/gümüş oranı, bir troy ons altının kaç troy ons gümüşe eşit olduğunu gösterir. Geçen yılın en düşük seviyesi 27 Aralık tarihinde 74,62'ye düşmüştü.

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