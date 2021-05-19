İNG, TEB, Garanti, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'den son dakika açıklama geldi! Başvuru yapanlara hemen 800 TL veriliyor!
Bankalar tarafından emeklilere özel tertip edilen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler faydalanarak ekstra ek kazanç elde edebiliyorlar. Emekliye promosyon ödemelerinde tanımlayıcı etmen ücret meblağlarıdır. Alt limit tutarı 500 TL olarak belirlenmiştir. Şayet emeklinin maaşı 1500 TL' nin altında ise kendisine 500 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. 1500 TL ile 2500 TL arasında olanlara 625 TL, maaşları 2500 TL' nin üstünde olanlara ise 750 TL ödeme yapılmaktadır. TEB, Garanti, İş Bankası ve Akbank'tan resmi olarak emekli promosyonu açıklamaları duyurulmuştur.
Emeklilere verilen promosyonlar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Emeklilerin alacakları promosyonlar her bankada farklılık gösteriyor. 2021 yılında maaşını belirlenen bankalara taşıyan emeklilere ortalama 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlar 625 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlar ise TL lira tutarında emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Peki emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor?
Akbank Promosyonu
Emekli promosyonu ile ilgili olarak Akbank'tan yapılan açıklamaya göre emekliler 1250 TL'ye varan promosyon kazanabilirler. 18 Kasım 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında maaşını bankaya geçiren kişilere promosyon verilecektir. Promosyondan yararlanmak isteyen kişilerin 3 sene boyunca Akbank kullanma sözü vermeleri gereklidir. Eğer emekliler 3 seneden önce bankadan maaşlarını almak isterlerse, promosyonlarını geri ödemelilerdir.
Garanti Bankası Promosyonu
Garanti Bankası emekli promosyonu da 1200 TL'yi bulan tutarlarda ödenebilmektedir. Garanti Bankası'na maaş taşıyarak promosyon kazanmak isteyen kişilerin 1 Şubat 2021 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu tarihler arasında maaş taşıma işlemi gerçekleştiren kişilere promosyon verilecektir. Bu tarihlerden sonra farklı tutarlar geçerli olacaktır. 3 sene için de taahhüt istenecektir.
TEB Promosyonu
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak promosyon almak isteyen kişilerin belirli şartları bulunmaktadır. Maaşını bankaya taşımanın yanı sıra kişilerden maaşlarını en az 3 sene bankadan alma şartı istenir. Ayrıca kişi en az 2 ödeme talimatı vermelidir. Otomatik ödeme talimatı ile birlikte kişiler 1600 TL'ye varan tutarlarda promosyon alabileceklerdir.