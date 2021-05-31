İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... Anında hesaba yatıyor! ATM'den çekin 1.600 TL'ye yükseldi!
Peş peşe müjdeler geldi. İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... Emeklilere banka promosyonları 2020 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Tek tek açıkladılar. 2 bin 500 liraya yükseldi. Emeklilere güzel haber geldi, taban tutarına zam için harekete geçildi. Bu ay emekli olanlar, ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayında maaşlara yapılacak zammı merakla beklerken, bankalar da promosyon yarışına başladı
Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... Anında hesaba yatıyor! ATM'den çekin 1.600 TL'ye yükseldi! Emekliler artık bankalardan promosyon paralarını zamlı alacak. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde etkin olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, SGK aracı ile bankalarla bir protokol imza atmıştı. Bilindiği üzere emekli vatandaşlara maaşlarını bir bankaya taşımaları durumunda promosyon ödemesi yapılıyor. 2020 yılında tutarları güncellenen promosyon ödemelerinde, 2021 yılı kampanyaları daha cazip hale geldi.
GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2021?
Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Aralık ayı 2020 rakamı ise;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 800 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 1.000 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.200 lira olarak uygulanacak.
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
İş Bankası emekliye promosyon ödemeleri 2021 için ilan edilen rakamlar;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 750 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 875 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.000 lira olarak duyuruldu.