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Kredi çekecekler dikkat! Bankaların yeni kredi faiz oranları! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tüketici, konut ve taşıt kredisi…

Kredi çekmek isteyen binlerce vatandaş bankaların faiz oranlarını yakından araştırıyor. Pandemiden dolayı ekonomik zorluk çeken araba, ev almak isterken bunların ödemelerini kolayca yapmak isteyenler İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi daha birçok markanın tüketici, konut ve taşıt kredisi güncel faiz oranlarını merak ediyor. Bankalara kredi faiz oranlarını sıklıkla güncelliyor ve şu an mevcut olan rakamlar vatandaşlar tarafından en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Siz de konut, araba almak ya da farklı diğer ihtiyaçlarınızı karşılamak için kredi çekmeyi düşünüyorsanız bankaların güncel faiz oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

30.05.2021 18:38 - Son Güncelleme: 30.05.2021 18:38
Kredi çekecekler dikkat! Bankaların yeni kredi faiz oranları! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tüketici, konut ve taşıt kredisi…

Kredi çekmek isteyen binlerce vatandaş bankaların faiz oranlarını yakından araştırıyor. Pandemiden dolayı ekonomik zorluk çeken araba, ev almak isterken bunların ödemelerini kolayca yapmak isteyenler İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi daha birçok markanın tüketici, konut ve taşıt kredisi güncel faiz oranlarını merak ediyor. Bankalara kredi faiz oranlarını sıklıkla güncelliyor ve şu an mevcut olan rakamlar vatandaşlar tarafından en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Siz de konut, araba almak ya da farklı diğer ihtiyaçlarınızı karşılamak için kredi çekmeyi düşünüyorsanız bankaların güncel faiz oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Kredi çekecekler dikkat! Bankaların yeni kredi faiz oranları! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tüketici, konut ve taşıt kredisi…

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması ekonomik olarak zorlaşırken uygun faiz oranları olan kredi çekme istediği de arttı. Bankalar da bu doğrultuda sık sık faiz oranlarını inceliyor ve kendisine en uygun olanı seçmek istiyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tüketici, konut ve taşıt kredisi güncel faiz oranları şu sıralar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kamu bankasından kredi çekmek isteyenler için güncel faiz oranlarını haberimizde derledik.

Kredi çekecekler dikkat! Bankaların yeni kredi faiz oranları! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tüketici, konut ve taşıt kredisi…

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

Kredi çekecekler dikkat! Bankaların yeni kredi faiz oranları! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tüketici, konut ve taşıt kredisi…

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç kredisi %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,34'den başlamaktadır.

Kredi çekecekler dikkat! Bankaların yeni kredi faiz oranları! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tüketici, konut ve taşıt kredisi…

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla