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2021 Fiat Egea fiyatı belli oldu! Fiat Egea özellikleri neler? İşte en uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi...

2021 Fiat Egea fiyatı belli oldu ve gündemde binlerce kişi detayları araştırır oldu. Sıfır araç almak isteyenler ve bu konuda alacağı modeli belirleyenler özellikleri ve fiyatına ilişkin bilgileri sıklıkla sorgulamaya başladı. Peki Fiat Egea özellikleri neler? İşte en uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi, güncel kampanyalara ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Böylelikle güncel fiyatları görerek bütçenize en uygun olan Fiat Egea ya da diğer modellerden birini satın alabilirsiniz.

30.05.2021 17:08 - Son Güncelleme: 30.05.2021 17:08
2021 Fiat Egea fiyatı belli oldu! Fiat Egea özellikleri neler? İşte en uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi...

2021 Fiat Egea fiyatı belli oldu ve gündemde binlerce kişi detayları araştırır oldu. Sıfır araç almak isteyenler ve bu konuda alacağı modeli belirleyenler özellikleri ve fiyatına ilişkin bilgileri sıklıkla sorgulamaya başladı. Peki Fiat Egea özellikleri neler? İşte en uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi, güncel kampanyalara ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Böylelikle güncel fiyatları görerek bütçenize en uygun olan Fiat Egea ya da diğer modellerden birini satın alabilirsiniz.

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2021 Fiat Egea fiyatı belli oldu! Fiat Egea özellikleri neler? İşte en uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi...

Gündemde arama motorları üzerinden araba almak isteyen binlerce kişi tarafından 2021 Fiat Egea fiyatı ve özellikleri merak edilerek sıkça sorgulanmaya başlandı. Özellikle koronavirüsten dolayı ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenen vatandaşlar 2021 Fiat Egea fiyatlarını ve güncel kampanyalarını detaylıca inceliyor ve kendisine en uygun olan modeli seçmek istiyor. 2021 Fiat Egea fiyatlarına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

2021 Fiat Egea fiyatı belli oldu! Fiat Egea özellikleri neler? İşte en uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi...

Fiat Egea'da, 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motor giriş seçeneğini oluştururken, 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor serinin en üst seçeneği olarak karşımıza çıkıyor.

Motor seçenekleri arasında 1 litre 100 beygir güç üreten benzinli motor ile 1.3 litrelik dizel 95 beygirlik bir ünite de alıyor.

2021 Fiat Egea fiyatı belli oldu! Fiat Egea özellikleri neler? İşte en uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi...

2021 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95:

Nisan: 142 bin 900 TL
Mayıs: 146 bin 900 TL

2021 Fiat Egea fiyatı belli oldu! Fiat Egea özellikleri neler? İşte en uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi...

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 184 bin 900 TL
Mayıs: 194 bin 900 TL