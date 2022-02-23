Deneyim şartı yok, en az 4.253,34 TL maaş! İŞKUR 12 ilde 18-50 yaş arası işçi arıyor! Konfeksiyon işçisi, garson, büro memuru...
İŞKUR işbaşı eğitim programları başvuruları devam ederken gençlere destekler sürüyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programları vesilesiyle gençler iş tecrübesi kazanıyor. Ek olarak bu süreç içerisinde de harçlık alıyor. 2022 yılının ilk günlerinden itibaren ödemeler bu yıl arttı. Günlük olarak meydana getirilen ödemenin meblağı ise 108,68 lira. Yeni yılda öğrenciler için ödemeler 81,51 lira oldu. Bununla beraber işsizlik ödeneği alanların ödemesi 54,34 liraya terfi etti. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme yapılıyor. Bu programla haftalık çalışma saati 6 gün ve 45 saati geçmiyor.
İŞKUR tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenmekte olan İşbaşı eğitim programları (İEP) 2022 yılında da devam ediyor. İŞKUR işbaşı eğitim programına başvuru yapmak isteyen binlerce vatandaş detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Asgari ücret artışına istinaden İEP maaş ödemeleri de artışa geçti. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Katılımcının iş yerinde haftada 6 ve ayda 26 gün çalışması halinde net asgari ücret tutarı 4.253,34 TL banka hesabına yatırılacak. Peki, İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir?
İşbaşı Eğitim Programları
Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler.
2022 Şubat ayı güncel ilanlara tabloda yer verilmiştir!
BAŞVURMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ
İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak
15 yaşını tamamlamış olmak
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak
Emekli olmamak
Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.