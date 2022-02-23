Deneyim şartı yok, en az 4.253,34 TL maaş! İŞKUR 12 ilde 18-50 yaş arası işçi arıyor! Konfeksiyon işçisi, garson, büro memuru...

İŞKUR tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenmekte olan İşbaşı eğitim programları (İEP) 2022 yılında da devam ediyor. İŞKUR işbaşı eğitim programına başvuru yapmak isteyen binlerce vatandaş detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Asgari ücret artışına istinaden İEP maaş ödemeleri de artışa geçti. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Katılımcının iş yerinde haftada 6 ve ayda 26 gün çalışması halinde net asgari ücret tutarı 4.253,34 TL banka hesabına yatırılacak. Peki, İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir?