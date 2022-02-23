AK Parti MHP heyetinden kademe kademe EYT çözümü: Yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik! Onay sonrası...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için harekete geçiliyor. EYT sorununa çözüm için komisyon kurulacak. Emekli maaşının yolunu açacak talepler komisyonda değerlendirilecek ve bu kapsamda formüller gözden geçirilecek. Ek gösterge ve sözleşmeli personelin kadro sorununun çözülmesinin ardından EYT'lilere sıra gelecek. Öncelikle kapsam oluşturulup, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek. Yapılacak çalışma için 5 adımlı bir çözüm sistemi bulunuyor. Haberimizde EYT üzerinde durulan formüllere ve neticelerine yer verdik. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT şartları neler? EYT kimleri kapsıyor? İşte merak edilenler...