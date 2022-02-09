ING, HSBC, Burgan, Odeabank, TEB, N Kolay Bono ve Denizbank’tan 32 günlük vadeli mevduat faiz atağı! 30.000 TL’si olup yüksek faiz arayanlar

Mevduat Hesaplarında Yüksek Faiz Dönemi

Mevduat faiz oranlarında kısa süre önce görülmeye başlayan yüksek oranlar birikimleri için en uygun oranları araştıranlara alternatif sunmaya devam ediyor. 20 Aralık'tan bugüne kadar kur korumalı TL mevduat sistemi ile başarı yakalayan bankalar, 32 günlük vadeli TL mevduat hesaplarında ise yüksek hoş geldin faizleri sunarak birikimlerini kolayca değerlendirme avantajları sağlamaya devam ediyor.