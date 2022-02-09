ING, HSBC, Burgan, Odeabank, TEB, N Kolay Bono ve Denizbank'tan 32 günlük vadeli mevduat faiz atağı! 30.000 TL'si olup yüksek faiz arayanlar
Geçtiğimiz Aralık ayından itibaren Türkiye'de bankacılık sisteminde uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi kısa sürede ciddi bir başarı elde etti. TL'nin değer kazanmasına da destek olan kur korumalı TL hesaplarının yanı sıra bankalar, birikimlerini 32 günlük kısa vadeler ile en yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere cazip seçenekler sunmaya devam ediyor. Bankaların yüksek hoş geldin faizleri ile sundukları mevduat faizleri sayesinde vatandaşlar en iyi oranlar üzerinden birikimlerine değer katmayı başarıyor. İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar listesi.
09.02.2022 09:18
- Son Güncelleme: 09.02.2022 09:18
Mevduat Hesaplarında Yüksek Faiz Dönemi
Mevduat faiz oranlarında kısa süre önce görülmeye başlayan yüksek oranlar birikimleri için en uygun oranları araştıranlara alternatif sunmaya devam ediyor. 20 Aralık'tan bugüne kadar kur korumalı TL mevduat sistemi ile başarı yakalayan bankalar, 32 günlük vadeli TL mevduat hesaplarında ise yüksek hoş geldin faizleri sunarak birikimlerini kolayca değerlendirme avantajları sağlamaya devam ediyor.
En yüksek 32 günlük vadeli mevduat hesaplarından en yüksek mevduat getirisini elde etmek isteyenler, %21 faiz oranı ile N Kolay Bono üzerinden bono hesabı ile kazanç sağlayabilmektedir. 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar: