İhtiyaç kredisi yerine taksitli nakit para! Masraf ödemek, ek ödeme yapmak yok! 20.000 TL ATM’den anında çekebilirsiniz

Nakit ihtiyaçları için kredi kullanmak yerine %1,80 faiz oranları ve daha rahat ödeme ve başvuru koşulları ile yararlanabilecekleri nakit avans fırsatını tercih edenlere özel 15.000 TL'ye kadar sunulur.

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