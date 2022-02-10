Emekli sandığı, SSK ve Bağ kur emeklisine 3.000 TL ödeme yapılacak! Zam sonrasında oranlar arttı! Emekli maaşını yükselten o detay!
Emekli maaşlarında 2022 zamlarının netlik kazanmasının sonrasında SGK emeklileri amacıyla yeni oranlar belli oldu. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli maaşı alanların maaşlarına ek gelir elde edebilecekleri ve karşılıksız olarak alacakları ödemelerin oranları yükseltildi. Bankalar doğrultusundan verdiği emekli maaşına ek promosyon desteği yardımıyla 2.750 TL'ye kadar ek gelir elde etmek olasıdır. Üstelik yalnızca emekli maaşını taşıyarak rastgele bir ek şart olmadan en yüksek emekli promosyonu veren bankalardan ödeme alması olası duruma getirildi. İşte emekli maaş zammına ek ödeme alabilmek amacıyla bilinmesi gerekenler
10.02.2022 08:42
- Son Güncelleme: 10.02.2022 08:42
Emekli maaşını yükseltmek için birinci kural tavan tutardan çalışırken prim ödemelerinin yatırılmasıdır. Diğer bir unsur ise bankaların güncel promosyon ve emekli bankacılığı konusunda sunduğu hizmetleri olacaktır.
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