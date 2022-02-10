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Haberler Ekonomi Emekli sandığı, SSK ve Bağ kur emeklisine 3.000 TL ödeme yapılacak! Zam sonrasında oranlar arttı! Emekli maaşını yükselten o detay!

Emekli sandığı, SSK ve Bağ kur emeklisine 3.000 TL ödeme yapılacak! Zam sonrasında oranlar arttı! Emekli maaşını yükselten o detay!

Emekli maaşlarında 2022 zamlarının netlik kazanmasının sonrasında SGK emeklileri amacıyla yeni oranlar belli oldu. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli maaşı alanların maaşlarına ek gelir elde edebilecekleri ve karşılıksız olarak alacakları ödemelerin oranları yükseltildi. Bankalar doğrultusundan verdiği emekli maaşına ek promosyon desteği yardımıyla 2.750 TL'ye kadar ek gelir elde etmek olasıdır. Üstelik yalnızca emekli maaşını taşıyarak rastgele bir ek şart olmadan en yüksek emekli promosyonu veren bankalardan ödeme alması olası duruma getirildi. İşte emekli maaş zammına ek ödeme alabilmek amacıyla bilinmesi gerekenler

takvim.com.tr
10.02.2022 08:42 - Son Güncelleme: 10.02.2022 08:42
Emekli sandığı, SSK ve Bağ kur emeklisine 3.000 TL ödeme yapılacak! Zam sonrasında oranlar arttı! Emekli maaşını yükselten o detay!

Emekli Maaşı Nasıl Yükseltilir?

Emekli maaşına ek ödemeler alarak gelirini artırmak isteyen çok sayıda vatandaş alternatif yolları araştırmaya başladı. Emekli maaşları hesaplanırken kişinin hizmet süresi, prim, yaş, kıdem, unvan ve derece gibi birçok kriter dikkate alınıyor.

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Emekli sandığı, SSK ve Bağ kur emeklisine 3.000 TL ödeme yapılacak! Zam sonrasında oranlar arttı! Emekli maaşını yükselten o detay!

Öte yandan yılda iki defa 6 ayda bir yapılan zamlar ise enflasyon oranlarına ve memur emeklisi için toplu sözleşemeye göre belirleniyor.

Emekli sandığı, SSK ve Bağ kur emeklisine 3.000 TL ödeme yapılacak! Zam sonrasında oranlar arttı! Emekli maaşını yükselten o detay!

Emekli maaşını yükseltmek için birinci kural tavan tutardan çalışırken prim ödemelerinin yatırılmasıdır. Diğer bir unsur ise bankaların güncel promosyon ve emekli bankacılığı konusunda sunduğu hizmetleri olacaktır.

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Emekli sandığı, SSK ve Bağ kur emeklisine 3.000 TL ödeme yapılacak! Zam sonrasında oranlar arttı! Emekli maaşını yükselten o detay!

Emekli maaşına ek nakit desteği veren birçok banka günümüzde karşılıksız olarak 2022 yılında en düşük emekli maaşı olarak belirlenen 2.500 TL'nin bile üzerinde nakit ikramiye ödülü vermektedir.

Emekli sandığı, SSK ve Bağ kur emeklisine 3.000 TL ödeme yapılacak! Zam sonrasında oranlar arttı! Emekli maaşını yükselten o detay!

En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Hangisi?

Emekli maaş zamlarının belirlenmesinin ardından emekli birçok vatandaş bankaların emekli maaş ödemeleri kampanyalarını araştırmaya başladı.

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