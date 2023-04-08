İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanıyor! T.C Kimlik son hanesi 2, 4, 6 olanlar... Başvuru yapan cebine 3.020 TL'yi koyuyor!
Devlet tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli destek ödemeleri sağlanıyor. Bu destekler arasında aylık maddi yardım, sağlık yardımı, konut yardımı, gıda yardımı ve eğitim yardımı gibi çeşitli yardımlar yer alıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi pek bilinmeyen destek ödemeleri arasında bulunuyor. 2023 yılıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin tutarında artış yaşandı.
08.04.2023 15:29 - Son Güncelleme: 08.04.2023 15:29
İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanıyor. T.C Kimlik son hanesi 2, 4, 6 olanlar... Başvuru yapan cebine 3.020 TL'yi koyuyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik oluşturulmuş bir hizmettir. Bu hizmet, devletin vatandaşlarına sunduğu bir destek programıdır. Bu programın asıl amacı öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemesi 2023 yılında da devam ediyor. Başvurular e-Devlet'ten alınıyor.