İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanıyor. T.C Kimlik son hanesi 2, 4, 6 olanlar... Başvuru yapan cebine 3.020 TL'yi koyuyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik oluşturulmuş bir hizmettir. Bu hizmet, devletin vatandaşlarına sunduğu bir destek programıdır. Bu programın asıl amacı öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktır.