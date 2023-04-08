RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanıyor! T.C Kimlik son hanesi 2, 4, 6 olanlar... Başvuru yapan cebine 3.020 TL'yi koyuyor!

İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanıyor! T.C Kimlik son hanesi 2, 4, 6 olanlar... Başvuru yapan cebine 3.020 TL'yi koyuyor!

Devlet tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli destek ödemeleri sağlanıyor. Bu destekler arasında aylık maddi yardım, sağlık yardımı, konut yardımı, gıda yardımı ve eğitim yardımı gibi çeşitli yardımlar yer alıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi pek bilinmeyen destek ödemeleri arasında bulunuyor. 2023 yılıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin tutarında artış yaşandı.

08.04.2023 15:29 - Son Güncelleme: 08.04.2023 15:29
İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanıyor! T.C Kimlik son hanesi 2, 4, 6 olanlar... Başvuru yapan cebine 3.020 TL’yi koyuyor!

İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanıyor. T.C Kimlik son hanesi 2, 4, 6 olanlar... Başvuru yapan cebine 3.020 TL'yi koyuyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik oluşturulmuş bir hizmettir. Bu hizmet, devletin vatandaşlarına sunduğu bir destek programıdır. Bu programın asıl amacı öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktır.

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İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanıyor! T.C Kimlik son hanesi 2, 4, 6 olanlar... Başvuru yapan cebine 3.020 TL’yi koyuyor!

DESTEK MİKTARI ARTTI

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ya da bilinen adıyla SED ödemeleri son olarak ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.

İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanıyor! T.C Kimlik son hanesi 2, 4, 6 olanlar... Başvuru yapan cebine 3.020 TL’yi koyuyor!

2 KAPSAMDA ÖDENİYOR

Ödemeler öğrenim seviyesine göre değişkenlik gösteriyor. Geçici ve süreli olarak yapılan SED destek ödemeleri çocuğu eğitim gören hanelere verilmektedir.

İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanıyor! T.C Kimlik son hanesi 2, 4, 6 olanlar... Başvuru yapan cebine 3.020 TL’yi koyuyor!

Bu ödeme için başvuru işlemlerini tamamlayıp sonucu beklemeniz gerekmektedir.

İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanıyor! T.C Kimlik son hanesi 2, 4, 6 olanlar... Başvuru yapan cebine 3.020 TL’yi koyuyor!

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemesi 2023 yılında da devam ediyor. Başvurular e-Devlet'ten alınıyor.

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