EYT’de PRİM SAYISI DÜŞTÜ! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim indirimiyle o kişiler de EYT listesine girecek! 1 gün içinde...

Bağkur prim şartları hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor. Ancak yapılacak yeni düzenlemeyle SGK prim şartları eşitlenecek. Böylelikle 1800 gün prim indirimi yapılacak. İşte detaylar...