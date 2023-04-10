6.750 lira fazla maaş alacaklar! EYT'liye 27 günlük fark müjdesi! Takvim netleşti, 18 bin TL toplu para ödenecek!
Emeklilik başvurusu yapan EYT'liler toplu kazanca kavuşuyor. 4 ayrı kazanım sağlayacak EYT'liler ilkini fark ödemesiyle alacak. Peki, EYT'liler ne kadar toplu para alacak? İşte detaylar.
10.04.2023 10:44 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:44
EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Emekli aylığı bağlama işlemi tamamlanan emekliler aynı ay içinde aylık, ikramiye, promosyon ve fark ödemesine kavuşuyor. 7.500 TL taban tutardan ödeme alan emekli, maaş gününe ve seçmiş olduğu bankaya göre 18 bin- 25 bin TL arasında para alabilecek. Peki, EYT'lilere kaç TL toplu para yatacak? Kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte merak edilenler haberimizde!
Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerden aylık bağlama işlemi tamamlananlar aynı ay içerisinde 4 ayrı kazanca birden kavuşuyor.