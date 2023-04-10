6.750 lira fazla maaş alacaklar! EYT'liye 27 günlük fark müjdesi! Takvim netleşti, 18 bin TL toplu para ödenecek!

EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Emekli aylığı bağlama işlemi tamamlanan emekliler aynı ay içinde aylık, ikramiye, promosyon ve fark ödemesine kavuşuyor. 7.500 TL taban tutardan ödeme alan emekli, maaş gününe ve seçmiş olduğu bankaya göre 18 bin- 25 bin TL arasında para alabilecek. Peki, EYT'lilere kaç TL toplu para yatacak? Kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte merak edilenler haberimizde!