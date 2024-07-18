İlkokul, ortaokul, lise mezunu olmak yeterli! İŞKUR şehir hastanelerinde çalışacak ACİL personel arıyor! KPSS yok sınav yok...

Şehir hastanelerindeki personel eksikliği için önemli bir adım atıldı. İŞKUR üzerinden yapılan açıklamaya göre, KPSS şartı aranmaksızın birçok kadroda personel alımı yapılacak. İşte İŞKUR 2024 şehir hastanesi personel alımı ilanları...

Son dönemlerde artan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla şehir hastaneleri, en az ilkokul mezunları arasından personel alımına başladı. İşe alınacak personeller çeşitli kadrolarda istihdam edilecek.

EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK YETERLİ

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🔍 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapmak isteyen adayların şu genel şartları taşıması gerekmektedir:

🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

🩺 Başvuru yapacağı işi yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ya da bedensel sorunu olmamak,

📋 Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmak (değilse kayıt yaptırmak),

🛠️ Başvuru yapacağı işin gerektirdiği işleri eksiksiz şekilde yerine getirebilmek,

🎓 En az ilkokul mezunu olup kadronun gerektirdiği niteliklere sahip olmak.