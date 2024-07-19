Emekliye yeni maaş rehberi: Zam ve fark hesabı nasıl yatırılıyor? e-Devlet'te yazan tutarlar neyi gösteriyor? Neler güncellenecek, ne zaman ödenecek?

Kök aylıkları ve ek ödemeleri yüzde 24.73 artan emeklilere maaş ödemeleri başladı. e-Devlet'te de tutarlar güncellendi. 12 bin 500 lira taban aylık yasasıyla yine güncelleme yapılacak ve ardından fark ödenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ve ek ödemeleri arttı. Zamlı aylıklar ödenmeye başladı. e-Devlet'te de buna göre güncelleme yapıldı. Taban aylığı 12 bin 500 liraya yükselten düzenlemenin yasalaşmasıyla ek ödeme dahil kök aylığı olanlar için yine güncelleme yapılacak ve fark ödemesi söz konusu olacak. İşte detayları...
HESAP YAPARKEN DİKKAT!
Yeni aylık nasıl hesaplandı? Ek ödeme nasıl değişti? Taban aylık nasıl uygulanacak?
- Haziran ayındaki ek ödeme hariç kök aylığa yüzde 24.73 zam yansıtıldı.
- Yeni maaşın yüzde 4'ü (kök aylık 8 bin 513 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme hesaplandı. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı emeklinin yeni aylığı oldu.
- Ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında çıkanların ödemesi şu an 5510 Ek 19 desteğiyle 10 bin liraya tamamlanarak hesaplara yatırılıyor. Bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar ödeniyor.
- Yeni düzenleme yasalaşınca 12 bin 500 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalanlara verilecek para 5510 Ek 19 desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanacak.
- Maaşını almış olan emeklilere fark ödemesi söz konusu olacak. 12 bin 500 lira olan yeni taban aylık tutarından bu ay yatırılan tutar çıkarılacak. Elde edilen sonuç emeklilere yasa çıkınca yapılacak fark tutarını gösterecek.