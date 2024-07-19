Emekliye yeni maaş rehberi: Zam ve fark hesabı nasıl yatırılıyor? e-Devlet'te yazan tutarlar neyi gösteriyor? Neler güncellenecek, ne zaman ödenecek?

1 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ve ek ödemeleri arttı. Zamlı aylıklar ödenmeye başladı. e-Devlet'te de buna göre güncelleme yapıldı. Taban aylığı 12 bin 500 liraya yükselten düzenlemenin yasalaşmasıyla ek ödeme dahil kök aylığı olanlar için yine güncelleme yapılacak ve fark ödemesi söz konusu olacak. İşte detayları...

2 HESAP YAPARKEN DİKKAT!

Yeni aylık nasıl hesaplandı? Ek ödeme nasıl değişti? Taban aylık nasıl uygulanacak?

- Haziran ayındaki ek ödeme hariç kök aylığa yüzde 24.73 zam yansıtıldı.

- Yeni maaşın yüzde 4'ü (kök aylık 8 bin 513 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme hesaplandı. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı emeklinin yeni aylığı oldu.