TÜİK ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümleri açıkladı: İşte 34 mesleğin yer aldığı liste

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KAYITLI İSTİHDAM ORANI YÜZDE 75,6

Buna göre, Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında %75,6 olarak gerçekleşti.



Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında %75,1 iken, bu oran 2023 yılında %75,6 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022 yılında %67,3 iken, bu oran 2023 yılında %67,7 olarak hesaplandı.



EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS BÖLÜMÜ %96,2 İLE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ OLDU



Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (%96,2), tıp (%95,3), dil ve konuşma terapisi (%93,9), elektrik öğretmenliği (%93,2) ile ebelik (%92,4) oldu.

