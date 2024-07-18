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TÜİK ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümleri açıkladı: İşte 34 mesleğin yer aldığı liste

YKS'ye giren ve bölüm seçmekte zorlanan milyonlarca genç için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tavsiye niteliğinde bir rapor yayımladı. TÜİK, 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri raporunda ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümleri de açıkladı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 12:26 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 12:26
TÜİK ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümleri açıkladı: İşte 34 mesleğin yer aldığı liste 1

TÜİK, 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı.

TÜİK ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümleri açıkladı: İşte 34 mesleğin yer aldığı liste 2

KAYITLI İSTİHDAM ORANI YÜZDE 75,6
Buna göre, Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında %75,6 olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında %75,1 iken, bu oran 2023 yılında %75,6 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022 yılında %67,3 iken, bu oran 2023 yılında %67,7 olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS BÖLÜMÜ %96,2 İLE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ OLDU

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (%96,2), tıp (%95,3), dil ve konuşma terapisi (%93,9), elektrik öğretmenliği (%93,2) ile ebelik (%92,4) oldu.

TÜİK ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümleri açıkladı: İşte 34 mesleğin yer aldığı liste 3

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS ALANI %87,4 İLE SAĞLIK VE REFAH OLDU

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%87,4), mühendislik, imalat ve inşaat (%83,7), eğitim (%79,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (%79,6) ile iş, yönetim ve hukuk (%74,8) oldu.

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