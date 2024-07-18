TÜİK ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümleri açıkladı: İşte 34 mesleğin yer aldığı liste

TÜİK, 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı.
KAYITLI İSTİHDAM ORANI YÜZDE 75,6
Buna göre, Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında %75,6 olarak gerçekleşti.
Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında %75,1 iken, bu oran 2023 yılında %75,6 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022 yılında %67,3 iken, bu oran 2023 yılında %67,7 olarak hesaplandı.
EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS BÖLÜMÜ %96,2 İLE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ OLDU
Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (%96,2), tıp (%95,3), dil ve konuşma terapisi (%93,9), elektrik öğretmenliği (%93,2) ile ebelik (%92,4) oldu.
EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS ALANI %87,4 İLE SAĞLIK VE REFAH OLDU
Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%87,4), mühendislik, imalat ve inşaat (%83,7), eğitim (%79,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (%79,6) ile iş, yönetim ve hukuk (%74,8) oldu.