İlköğretim mezunu, sınavsız binlerce TYP personel alımı start aldı! İŞKUR duyurdu 7.500 TL maaş verilecek! İşte şartlar...
Personel arayan firmalar ile iş arayan kimseleri bir araya getiren İşkur seneler içerisinde binlerce vatandaşa iş imkânı sağlamış bir kurumdur. Hemen her ay gerek kamudan gerekse özel kurumlardan binlerce iş ilanı yayımlamaktadır.
23.11.2022 15:50 - Son Güncelleme: 23.11.2022 15:50
Aylık Ne Kadar Ödeneceği Belli Oldu
İş arayanlar bu hususta çıkan her yeni haberi büyük bir sevinçle karşılamaktadır. İŞKUR'unda bu hususta bir müjde vereceğine dair haberler dolanırken detaylar konusu ile alakalı da veriler gelmeye devam ediyor.