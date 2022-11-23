İlköğretim mezunu, sınavsız binlerce TYP personel alımı start aldı! İŞKUR duyurdu 7.500 TL maaş verilecek! İşte şartlar...

Aylık Ne Kadar Ödeneceği Belli Oldu

İş arayanlar bu hususta çıkan her yeni haberi büyük bir sevinçle karşılamaktadır. İŞKUR'unda bu hususta bir müjde vereceğine dair haberler dolanırken detaylar konusu ile alakalı da veriler gelmeye devam ediyor.