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Haberler Ekonomi İlköğretim mezunu, sınavsız binlerce TYP personel alımı start aldı! İŞKUR duyurdu 7.500 TL maaş verilecek! İşte şartlar...

İlköğretim mezunu, sınavsız binlerce TYP personel alımı start aldı! İŞKUR duyurdu 7.500 TL maaş verilecek! İşte şartlar...

Personel arayan firmalar ile iş arayan kimseleri bir araya getiren İşkur seneler içerisinde binlerce vatandaşa iş imkânı sağlamış bir kurumdur. Hemen her ay gerek kamudan gerekse özel kurumlardan binlerce iş ilanı yayımlamaktadır.

takvim.com.tr
23.11.2022 15:50 - Son Güncelleme: 23.11.2022 15:50
İlköğretim mezunu, sınavsız binlerce TYP personel alımı start aldı! İŞKUR duyurdu 7.500 TL maaş verilecek! İşte şartlar...

Habere göre alım tek bir ilde olmayacak ve ülkenin dört bir yanına yayılacak. İşe alım esnasında vatandaşlardan KPSS puanı istenmeyecek. Nitelikli çalışan alımı olacağı gibi en az ilkokul mezunu olan kişilerinde girebileceğin ilanlar olacak.

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İlköğretim mezunu, sınavsız binlerce TYP personel alımı start aldı! İŞKUR duyurdu 7.500 TL maaş verilecek! İşte şartlar...

Aylık Ne Kadar Ödeneceği Belli Oldu

İş arayanlar bu hususta çıkan her yeni haberi büyük bir sevinçle karşılamaktadır. İŞKUR'unda bu hususta bir müjde vereceğine dair haberler dolanırken detaylar konusu ile alakalı da veriler gelmeye devam ediyor.

İlköğretim mezunu, sınavsız binlerce TYP personel alımı start aldı! İŞKUR duyurdu 7.500 TL maaş verilecek! İşte şartlar...

Bu verilere göre çalışacak olan vatandaşlara asgari ücret verilecek. Birçok ilde alım olacağı bağlamında ikametgâh koşulu aranacak.

İlköğretim mezunu, sınavsız binlerce TYP personel alımı start aldı! İŞKUR duyurdu 7.500 TL maaş verilecek! İşte şartlar...

Alım oluşturulan ilde en az 1 yıldır oturmayan kimselerin başvuruları kabul edilmeyecek.

İlköğretim mezunu, sınavsız binlerce TYP personel alımı start aldı! İŞKUR duyurdu 7.500 TL maaş verilecek! İşte şartlar...

Yine temizlik personeli, emniyet görevlisi gibi ilanlarda vatandaşlardan uzmanlıklarıyla alakalı belge istenebilir.

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