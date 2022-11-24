4 MÜJDE GELDİ! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, emekli herkesi kapsıyor! Son 7 yıl hesabına dikkat! 4500 gün ve 60 yaşında...

SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği sorular yanıt buldu. Vatandaşlar arama motorlarında, "Askerlik borçlanması son 7 yıl hesabına sayılır mı? EYT kapsamına giriyor muyum?, Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesindeki durumum ve emeklilik şartlarım nedir?" sorularına yanıt arıyor. Yüz binlerce kişinin EYT ve emeklilik ile ilgili kafasında soru işaretleri bulunuyor ve düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyor. İşte soru ve cevaplarla tüm merak edilenler...