4 MÜJDE GELDİ! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, emekli herkesi kapsıyor! Son 7 yıl hesabına dikkat! 4500 gün ve 60 yaşında...
Uzman isimler milyonların merak ettiği soruların cevapları geldi. Arama motorlarında sıklıkla"Ne zaman emekli olurum, tazminatımı nasıl alırım, işsizlik maaşı bağlanması hangi şartlarda oluyor? EYT ne zaman çıkacak? Kimler EYT kapsamında, kimler değil?" soruları gündeme gelip araştırılıyor. İşte merak edilenler haberimizde!
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği sorular yanıt buldu. Vatandaşlar arama motorlarında, "Askerlik borçlanması son 7 yıl hesabına sayılır mı? EYT kapsamına giriyor muyum?, Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesindeki durumum ve emeklilik şartlarım nedir?" sorularına yanıt arıyor. Yüz binlerce kişinin EYT ve emeklilik ile ilgili kafasında soru işaretleri bulunuyor ve düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyor. İşte soru ve cevaplarla tüm merak edilenler...
SORU
1 Eylül 2002'de astsubay hazırlama okuluna girdim. 30 Ağustos 2003'te astsubay olarak memuriyete başladım. 1 Ocak 2019'da kendi isteğimle istifa ettim. Kaza sonucunda yüzde 61 engelli raporu verildi. E-Devlet'e baktığımda 7422 gün prim ve 20 yıl sigortalılık süresi görünüyor. Malulen ya da engelli olarak emekli olabilir miyim? Müracaatı nereye yapmalıyım?
CEVAP
Sağlık durumunuzdaki engel oranına göre engelli raporunuz ve eklerini Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na malulen emeklilik talebinizle birlikte gönderin. Priminiz yeterli olduğundan, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu malul olduğunuza karar verirse, malulen emekli olabilirsiniz. Ancak görevde olmadığınızdan yani açıkta olduğunuzdan engelli hakkıyla (güç kaybı oranıyla) emekli olamazsınız.
CEVAP
Askerlik borçlanması askerlik yapılan tarihe mal edilir. Askerlik borçlanması ile kazanılan sürenin son yedi yıl hesabına dahil edilmesi için askerlik hizmetinin son yedi yıl içinde yapılması gerekir. Sonuç olarak askerlik borçlanması ile kazanacağınız süre son yedi yıl hesabında dikkate alınmaz.