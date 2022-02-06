İlk veri farkı gösterdi! SSK, Bağkur’lu emekliye 6 aylık enflasyon farkı ve seyyanen zam! Maaşlar 1.882 TL birden artıyor! 150 gün sonra...

İlk veri farkı gösterdi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca kişi bekliyordu. Zamlı maaşlar ödenmeye başladı. Emekli aylıklarına enflasyon zammı dışında seyyanen zam da eklendi. En düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselmiş oldu. Ocak ayında ortaya çıkan 11.10 puanlık enflasyon memur ve emekliler için 7.5'luk zammı şimdiden aştı ve fark göründü. Memur ve memur emeklileri 7.5 puanı geçen oranda enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon artışı olacak. İşte detaylar!