SGK’ya başvuran parasını alır! Kıdem tazminatı için istifa etmeden önce kaç yıl çalışmak gerek?

TAZMİNAT HAKKINI KAYBEDERSİNİZ

Görüldüğü üzere işçilerin genel olarak istifa ederek kıdem tazminatı almaları ancak sınırlı hâllerde mümkündür. Belirtilen hâller dışında işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak istifa etmesi hâlinde kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Örneğin sırf 5 yıl 10 yıl 14 yıl… hizmeti var diye istifa eden işçi kıdem tazminatı hakkını kaybeder.