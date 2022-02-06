SGK’ya başvuran parasını alır! Kıdem tazminatı için istifa etmeden önce kaç yıl çalışmak gerek?
Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk andan bu yana ne zaman emekli olacağının ve kıdem tazminatının hesabını yapıyor. Emeklilikten sonra en büyük güvence haline gelmiş olan kıdem tazminatı hakkında merak edilen birçok soru var. Bunlardan en çok sorulan ise "Kıdem tazminatı için istifa etmeden önce kaç yıl çalışmak gerek?" sorusu oldu. İşte tüm merak edilenler...
Kıdem tazminatına hak kazanmak için her şeyden önce bir işverene bağlı olarak iş kanunu kapsamında yer alan bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmak gerekmektedir.
-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma ile işçinin ölümü, hâllerden birinin gerçekleşmesi hâlinde kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.
-Çalışma süresine göre kıdem tazminatı
TAZMİNAT HAKKINI KAYBEDERSİNİZ
Görüldüğü üzere işçilerin genel olarak istifa ederek kıdem tazminatı almaları ancak sınırlı hâllerde mümkündür. Belirtilen hâller dışında işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak istifa etmesi hâlinde kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Örneğin sırf 5 yıl 10 yıl 14 yıl… hizmeti var diye istifa eden işçi kıdem tazminatı hakkını kaybeder.