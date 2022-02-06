Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SGK’ya başvuran parasını alır! Kıdem tazminatı için istifa etmeden önce kaç yıl çalışmak gerek?

SGK’ya başvuran parasını alır! Kıdem tazminatı için istifa etmeden önce kaç yıl çalışmak gerek?

Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk andan bu yana ne zaman emekli olacağının ve kıdem tazminatının hesabını yapıyor. Emeklilikten sonra en büyük güvence haline gelmiş olan kıdem tazminatı hakkında merak edilen birçok soru var. Bunlardan en çok sorulan ise "Kıdem tazminatı için istifa etmeden önce kaç yıl çalışmak gerek?" sorusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

06.02.2022 09:28 - Son Güncelleme: 06.02.2022 09:30
SGK’ya başvuran parasını alır! Kıdem tazminatı için istifa etmeden önce kaç yıl çalışmak gerek?

Kıdem tazminatına hak kazanmak için her şeyden önce bir işverene bağlı olarak iş kanunu kapsamında yer alan bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmak gerekmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK’ya başvuran parasını alır! Kıdem tazminatı için istifa etmeden önce kaç yıl çalışmak gerek?

Ayrıca;
-İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirerek emekli olması veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,
-Kadının evlenmesi hâlinde 1 yıl içinde işten ayrılması,

SGK’ya başvuran parasını alır! Kıdem tazminatı için istifa etmeden önce kaç yıl çalışmak gerek?

-İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,
-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi ve

SGK’ya başvuran parasını alır! Kıdem tazminatı için istifa etmeden önce kaç yıl çalışmak gerek?

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma ile işçinin ölümü, hâllerden birinin gerçekleşmesi hâlinde kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.
-Çalışma süresine göre kıdem tazminatı

SGK’ya başvuran parasını alır! Kıdem tazminatı için istifa etmeden önce kaç yıl çalışmak gerek?

TAZMİNAT HAKKINI KAYBEDERSİNİZ
Görüldüğü üzere işçilerin genel olarak istifa ederek kıdem tazminatı almaları ancak sınırlı hâllerde mümkündür. Belirtilen hâller dışında işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak istifa etmesi hâlinde kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Örneğin sırf 5 yıl 10 yıl 14 yıl… hizmeti var diye istifa eden işçi kıdem tazminatı hakkını kaybeder.

SON DAKİKA