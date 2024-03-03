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İlk evim kredisi 2024 başvuru şartları: 1.20 faizli ilk evim kredisi ödeme planı nasıl olacak? Kimler başvurabilir? Taksit taksit geri ödeme tablosu

Türkiye'deki ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Hükümet, ilk defa ev alacak bireyleri desteklemek amacıyla yüzde 1.20 faiz oranı ile göz dolduran bir kredi paketini duyurdu. Bu kapsamlı paket, özellikle ilk kez ev alacak kişiler için hazırlanmış olup, birçok vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürebilecek potansiyele sahip. Peki, bu yeni kredi paketi ne zaman hayata geçirilecek, başvuru şartları neler ve ödeme planı nasıl olacak? Düşük faizli ilk evim kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimler kredi alabilir? İşte, detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 11:20 Güncelleme 03 Mart 2024, 11:20
İlk evim kredisi 2024 başvuru şartları: 1.20 faizli ilk evim kredisi ödeme planı nasıl olacak? Kimler başvurabilir? Taksit taksit geri ödeme tablosu 1

Milyonlarca ev almak isteyen vatandaşın beklediği haber nihayet geldi! Son günlerde gündemi meşgul eden düşük faizli konut kredisi kampanyası, birçok ev sahibi adayını heyecanlandırdı. İşte, 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum ve başvuru şartlarına ilişkin güncel bilgiler...

İlk evim kredisi 2024 başvuru şartları: 1.20 faizli ilk evim kredisi ödeme planı nasıl olacak? Kimler başvurabilir? Taksit taksit geri ödeme tablosu 2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Açıklamaları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ilk ev alımlarında kredi erişiminin sağlanacağını belirtti ve kaynakların, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönlendirileceğinin altını çizdi.

İlk evim kredisi 2024 başvuru şartları: 1.20 faizli ilk evim kredisi ödeme planı nasıl olacak? Kimler başvurabilir? Taksit taksit geri ödeme tablosu 3

Ayrıca, konut sahipliğinin sadece kredi ile değil, konut arzı ve talebinin dengeli bir şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

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