İlk evim kredisi 2024 başvuru şartları: 1.20 faizli ilk evim kredisi ödeme planı nasıl olacak? Kimler başvurabilir? Taksit taksit geri ödeme tablosu

1 Milyonlarca ev almak isteyen vatandaşın beklediği haber nihayet geldi! Son günlerde gündemi meşgul eden düşük faizli konut kredisi kampanyası, birçok ev sahibi adayını heyecanlandırdı. İşte, 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum ve başvuru şartlarına ilişkin güncel bilgiler...

2 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ilk ev alımlarında kredi erişiminin sağlanacağını belirtti ve kaynakların, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönlendirileceğinin altını çizdi.