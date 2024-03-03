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Emekliye %1.35 ek zam müjdesi geldi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye nisan ayında 4,5 puan ilave artış yansıtılacak! 2000-2008 sonrası...

Emeklilerin temmuz zamları için hesaplamalar devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Milli gelirde yaşanan artış sonrası, 2024 yılında emekli olanların aylıklarına güncelleme geleceği müjdesi verildi. Bu güncelleme ile emeklilerin aylıklarına ilave zam yapılacak. Peki, artışlar maaşa ne zaman yansıyacak? Kimler büyüme zammından yararlanacak? İşte konu hakkında merak edilenler ve hesaplamalar...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 09:36 Güncelleme 03 Mart 2024, 09:38
Emekliye %1.35 ek zam müjdesi geldi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye nisan ayında 4,5 puan ilave artış yansıtılacak! 2000-2008 sonrası... 1

2023 yılı büyüme rakamlarının belirlenmesiyle birlikte, Nisan ayı ve sonrasında yapılacak maaş sorgulamalarında emeklilerin karşısına yeni ek kalemler çıkıyor. Türkiye'nin 2023 yılı büyüme performansıyla ilgili rakamların açıklanması, güncellemelere bu büyüme oranlarının da eklenmesi anlamına geliyor. Peki, emekli büyüme zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Emekliye %1.35 ek zam müjdesi geldi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye nisan ayında 4,5 puan ilave artış yansıtılacak! 2000-2008 sonrası... 2

Türkiye Ekonomisi 2023 Yılında Güçlü Bir Büyüme Kaydetti: Emekli Aylıklarında Güncelleme Yapılacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı ve ülkenin ekonomisinin önemli bir büyüme gösterdiğini duyurdu.

Emekliye %1.35 ek zam müjdesi geldi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye nisan ayında 4,5 puan ilave artış yansıtılacak! 2000-2008 sonrası... 3

2023'te GSYH, geçmiş yıllara kıyasla %4.5 oranında artarak tarihi bir kilometre taşı olan 1 trilyon dolar barajını aşmış oldu. Bu büyüme, kişi başına gelirin de 13,110 dolara ulaşmasını sağladı

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