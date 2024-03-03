Emekliye %1.35 ek zam müjdesi geldi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye nisan ayında 4,5 puan ilave artış yansıtılacak! 2000-2008 sonrası...

2023 yılı büyüme rakamlarının belirlenmesiyle birlikte, Nisan ayı ve sonrasında yapılacak maaş sorgulamalarında emeklilerin karşısına yeni ek kalemler çıkıyor. Türkiye'nin 2023 yılı büyüme performansıyla ilgili rakamların açıklanması, güncellemelere bu büyüme oranlarının da eklenmesi anlamına geliyor. Peki, emekli büyüme zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Türkiye Ekonomisi 2023 Yılında Güçlü Bir Büyüme Kaydetti: Emekli Aylıklarında Güncelleme Yapılacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı ve ülkenin ekonomisinin önemli bir büyüme gösterdiğini duyurdu.
2023'te GSYH, geçmiş yıllara kıyasla %4.5 oranında artarak tarihi bir kilometre taşı olan 1 trilyon dolar barajını aşmış oldu. Bu büyüme, kişi başına gelirin de 13,110 dolara ulaşmasını sağladı