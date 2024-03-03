Emekliye %1.35 ek zam müjdesi geldi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye nisan ayında 4,5 puan ilave artış yansıtılacak! 2000-2008 sonrası...

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2023 yılı büyüme rakamlarının belirlenmesiyle birlikte, Nisan ayı ve sonrasında yapılacak maaş sorgulamalarında emeklilerin karşısına yeni ek kalemler çıkıyor. Türkiye'nin 2023 yılı büyüme performansıyla ilgili rakamların açıklanması, güncellemelere bu büyüme oranlarının da eklenmesi anlamına geliyor. Peki, emekli büyüme zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...