İlk evim arsa ilk iş yerim projesinde 15 doğru 15 yanlış! Eve başvuran arsaya başvurabilir mi? Taksitler memur maaşlarına göre artacak mı?

7-Evi olan arsaya başvurabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İşyeri olan kimseler arsaya başvurabilir.

8-Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU Hisseli konut, arsa veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.