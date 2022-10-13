İlk evim arsa ilk iş yerim projesinde 15 doğru 15 yanlış! Eve başvuran arsaya başvurabilir mi? Taksitler memur maaşlarına göre artacak mı?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvurdu. Söz konusu proje hakkında birçok merak edilen var. Özellikle İlk Evim Arsa İlk İş Yerim projesi ile ilgili birçok yanlış bilgi bulunuyor. Bakanlık dezenformasyonun önüne geçebilmek için 15 doğru 15 yanlış bilgiyi yayınladı. Peki eve başvuran arsaya başvurabilir mi? Taksitler memur maaşlarına göre artacak mı? Evi olan arsaya başvurabilir mi?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek, "81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik" demişti.
TAPULAR ARALIK AYINDA VERİLECEK!
Bakan Kurum açıklamasında "İnşallah Aralık ayı itibarıyla vatandaşlara arsa tapularını vermeye başlayacağız. Müstakil parseller 350-500 metrekare arasında olacak. Altyapı tamamlandıktan sonra inşaata başlayabilecekler. Müşterek parsellerde de her türlü desteği TOKİ olarak vereceğiz" dedi.
Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'İlk Evim Arsa İlk İşyerim' projesiyle ilgili 15 doğru ve yanlışı paylaştı.
İLK EVİM ARSA İLK İŞ YERİM PROJESİNDE 15 DOĞRU, 15 YANLIŞ
1-Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz. YANLIŞ
DOĞRUSU Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de başvurabilir.
2-Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacak. YANLIŞ
DOĞRUSU Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır.
3-Arsada ödemeler kura çekildikten hemen sonra başlayacak. YANLIŞ
DOĞRUSU Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacaktır.
4-Arsa başvurusunda aylık gelir durumu şartı bulunmuyor. YANLIŞ
DOĞRUSU İlk Evim Arsa projesinde de aylık gelir durumu 16.000 TL'nin altında olması şartı aranmaktadır. İstanbul için gelir şartı 18.000 TL'dir.
5-Arsa başvurularında da kontenjan bulunacak. YANLIŞ
DOĞRUSU Özel bir kontenjan ayrılmamıştır.
6-Aynı haneden eşler arsa ve iş yeri için başvuru yapabilir. YANLIŞ
DOĞRUSU Gençler hariç (18 yaşını doldurmuş) aynı haneden eşler başvuru yapamaz, yapması halinde tüm başvurular geçersiz sayılır
7-Evi olan arsaya başvurabilir. YANLIŞ
DOĞRUSU Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İşyeri olan kimseler arsaya başvurabilir.
8-Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz. YANLIŞ
DOĞRUSU Hisseli konut, arsa veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.