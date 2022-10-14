Milyonları ilgilendiriyor! Detaylar geldi! Binlerce lira veriliyor! Çalışmayan ev hanımlarına nakit para müjdesi geldi!

Sabit bir geliri olmayan ev hanımları da bundan sonra banka kredisi kullanabilir hale gelebilir. Günümüzde ev hanımlarının fazlası evlerini yönetmekte ve aile üyelerinin gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır. Fakat onların bile en iyi şekilde krediyle karşılanabilecek kendi ihtiyaçlarını vardır. Ev hanımları kredi almak bağlamında kendi adlarına altın, mülk ya da vadeli mevduat gibi teminatlar sunabilirler.