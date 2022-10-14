Milyonları ilgilendiriyor! Detaylar geldi! Binlerce lira veriliyor! Çalışmayan ev hanımlarına nakit para müjdesi geldi!
Evden çalışarak para kazanan birtakım ev hanımları da olabilir onlar da aynı şekilde yeni girişimlerde bulunmak ya da işlerini büyütmek bağlamında bankalara kredi başvurusunda bulunabilirler. Ülkemizde İş bankası, Ziraat bankası ve Vakıfbank gibi devlet bankaları dışında kalan bir çok özel banka rastgele bir ek teminat ya da kefil istemeden de ev hanımlarına bireysel kredi verebilmektedirler. Ev Hanımlarına Kredi Veren Bankalar Hangileri sorumuzun yanıtı alttaki bankalardır.
14.10.2022 09:04 - Son Güncelleme: 14.10.2022 09:04
Sabit bir geliri olmayan ev hanımları da bundan sonra banka kredisi kullanabilir hale gelebilir. Günümüzde ev hanımlarının fazlası evlerini yönetmekte ve aile üyelerinin gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır. Fakat onların bile en iyi şekilde krediyle karşılanabilecek kendi ihtiyaçlarını vardır. Ev hanımları kredi almak bağlamında kendi adlarına altın, mülk ya da vadeli mevduat gibi teminatlar sunabilirler.
Ödemelerin kusursuz ve saatinde uygulanabilmesi de ev hanımlarına kredi veren bankalar bağlamında son derece önemlidir.
Ev hanımlarına özel bireysel kredi gibi teminatsız bir kredi alabilmek için iyi bir kredi geçmişine sahip olunması kredinizin onaylanması için ilk şarttır.