12 ayda toplam 21.576 TL verilecek! Net tutarın üçte ikisinin altında olana anında maaş var! Başvuru için mutlaka...
Devlet milyonlarca vatandaşa her ay destek ödemesi yapıyor. Bu ödemelerden birisi de evde bakım aylığı. Devlet sağlık açısında durumu iyi olmayan vatandaşlara destek sağlıyor. Başvuru yapmak için bazı bilgilerin bilinmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yaklaşık 600 bin kişinin yararlandığı evde bakım aylığına nasıl başvuru yapılacağı, aranan şartların ne olduğu ve başvuruya dair tüm bilgiler önemle araştırılıyor. Başvuruların onaylanması neticesinde verilen evde bakım parası ilk önemli kıstas haneye giren gelir oluyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor.
Evde bakım maaşıyla 12 ayda toplam 21.576 TL verilecek. Net tutarın üçte ikisinin altında olana anında maaş var. Devletin vatandaşa verdiği destekler arasında evde bakım aylığı da yer alıyor. Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmamaktadır. İşte başvuruya dair bilgiler
Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:
1- Evde bakım desteği nedir, kimler yararlanabilir?
Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor.
2- Destekten yararlanması için aylığı alacak kişinin mi gelirine bakılıyor?
Haneye giren her türlü gelir toplamına bakılarak kişi başına düşen ortalama gelir dikkate alınıyor. Asgari ücretin (Asgari Geçim İndirimi hariç) net tutarının üçte ikisinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabiliyor.
3- Haneye giren gelir, adres değişirse bildirilmeli mi?
Bakımı gerçekleştirilen hasta, engellinin ikamet adresi değiştiğinde en geçen 15 gün içinde il müdürlüğüne bildirilmeli. Hanedeki akraba birey sayısı ve bunların gelirinde bir değişiklik söz konusu olduğunda da bildirim zorunluluğu bulunuyor.
4- Evde bakım yardımında kimler akraba kapsamında yer alıyor?
Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. Bakıma ihtiyacı olan kişilerin eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, torunları, torunların eşleri, kardeş ve eşya, teyze, dayı, amca ve hâlâ gibi yakınları ile üvey akrabaları alabiliyor.