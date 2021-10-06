12 ayda toplam 21.576 TL verilecek! Net tutarın üçte ikisinin altında olana anında maaş var! Başvuru için mutlaka...

1- Evde bakım desteği nedir, kimler yararlanabilir?

Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor.

2- Destekten yararlanması için aylığı alacak kişinin mi gelirine bakılıyor?

Haneye giren her türlü gelir toplamına bakılarak kişi başına düşen ortalama gelir dikkate alınıyor. Asgari ücretin (Asgari Geçim İndirimi hariç) net tutarının üçte ikisinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabiliyor.