İlaç tesiri gösterecek imkan! 65 bin TL'den başlayan destek akılları çelecek! KOSGEB ile girişimciye en az...

Kendi işini kurarak rahat bir şekilde ticarete atılmak isteyen insanların sayısında gün geçtikçe artış yaşandığı görülüyor. Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Devlet tarafından iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve yapılan resmi açıklamalar akıllardaki yerini aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor. Geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanırken İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek sağlanıyor.

06.07.2021 18:18 - Son Güncelleme: 06.07.2021 18:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





