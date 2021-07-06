Dibe batıp çıkmıştı ortalık resmen yangın yeri! Altın fiyatları uçuş moduna geçecek! Uzman isimler açıkladı: Tez vakitte...

Yatırım amacıyla yüz binlerce kişi gram, çeyrek ya da bilezik alımı yapıyor ve günün belirli saatlerinde fiyatlarda yaşanan değişimleri mercek altına alıyor. Son haftalarda yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişler baş döndürdü. Bugün kapanış saatlerinde çeyrek altın 816,00 lira, Cumhuriyet altını 3.339,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 yükselişle 503,70 liradan işlem gördü. Yaşanan son gelişmelerin hemen sonrasında uzmanların yaptığı yorumlar dakika dakika takip ediliyor ve fiyatların hangi yöne seyredeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.

06.07.2021 21:16 - Son Güncelleme: 06.07.2021 21:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





