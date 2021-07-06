Dibe batıp çıkmıştı ortalık resmen yangın yeri! Altın fiyatları uçuş moduna geçecek! Uzman isimler açıkladı: Tez vakitte...
Yatırım amacıyla yüz binlerce kişi gram, çeyrek ya da bilezik alımı yapıyor ve günün belirli saatlerinde fiyatlarda yaşanan değişimleri mercek altına alıyor. Son haftalarda yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişler baş döndürdü. Bugün kapanış saatlerinde çeyrek altın 816,00 lira, Cumhuriyet altını 3.339,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 yükselişle 503,70 liradan işlem gördü. Yaşanan son gelişmelerin hemen sonrasında uzmanların yaptığı yorumlar dakika dakika takip ediliyor ve fiyatların hangi yöne seyredeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.
Dibe batıp çıkmıştı ortalık resmen yangın yeri! Altın fiyatları uçuş moduna geçecek. Uzman isimler altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirerek fiyatların gidişatı hakkında analizler yapıyor. Haziran ayında peş peşe düşüş yaşayan ve 494 lira seviyelerini gören gram altının fiyatı bugün kapanış saatlerinde 503 lira seviyelerinde işlem gördü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.803,85 dolar seviyelerinde geziniyor. Fiyatların baş döndürmesinin ardından uzmanlar tarafından yapılan yorumlar büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından takip ediliyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 artışla 503,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 816,00 lira, Cumhuriyet altını 3.339,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 yükselişle 503,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 503 BİN 112 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 112 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 502 bin lirayı, en yüksek ise 503 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 503 bin 112 liradan tamamladı.