Ne kadar emekli maaşı alırım? T.C. no ile e-Devlet üzerinden 4C, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Zamlar...
Her gün binlerce vatandaş Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Milyonlarca çalışan kişinin hayali bir gün emekli olup refah bir yaşam sürmektir. Emekli olacağı tarih ve alacağı maaşın ne kadar olacağı gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. TÜİK'in 2021 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından zam oranı da belli oldu, memur ve emekliler zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Peki T.C. no ile e-Devlet üzerinden 4C, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurların araştırdığı tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Her gün binlerce vatandaş Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Milyonlarca çalışan kişinin hayali bir gün emekli olup refah bir yaşam sürmektir. Emekli olacağı tarih ve alacağı maaşın ne kadar olacağı gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. TÜİK'in 2021 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından zam oranı da belli oldu, memur ve emekliler zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Peki T.C. no ile e-Devlet üzerinden 4C, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurların araştırdığı tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Emekli ve memurların zamlı maaşları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Gündemde arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde Ne kadar emekli maaşı alırım? T.C. no ile e-Devlet üzerinden 4C, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları araştırılanlar arasında yer aldı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı belli olurken hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar…
Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu.