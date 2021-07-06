Ne kadar emekli maaşı alırım? T.C. no ile e-Devlet üzerinden 4C, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Zamlar...

Her gün binlerce vatandaş Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Milyonlarca çalışan kişinin hayali bir gün emekli olup refah bir yaşam sürmektir. Emekli olacağı tarih ve alacağı maaşın ne kadar olacağı gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. TÜİK'in 2021 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından zam oranı da belli oldu, memur ve emekliler zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Peki T.C. no ile e-Devlet üzerinden 4C, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurların araştırdığı tüm detaylar haberimizde yer alıyor.