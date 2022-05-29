İL İL KURBANLIK FİYATLARI 2022! 2022 Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları kaç para oldu? Diyanet, İHH, Kızılay kurbanlık bağış fiyatları 2022!

9 - 12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlık fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bayramda küçükbaş ya da büyükbaş bir kurbanlık alacak olanlar fiyatları öğrenmek istiyor. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 küçükbaş-büyükbaş (koç, dana, koyun) kurbanlık fiyatları kaç TL? İşte konu hakkında merak edilenler!