6 aylık TEFE TÜFE zammı ile 2500, 3500, 4000 TL Temmuz maaş hesabı: Emekliye %40.5 - 41 zamlı maaş ikramiye ile iki farklı ödeme! Kalem kalem yaşanacak artış!

Türkiye'de yaşayan milyonlarca emeklinin ve memurun gözü kulağı temmuz ayında gerçekleşecek olan zamda. Bayram ikramiyesinin ardından gündemlerini temmuz zammına çeviren emekliler en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Maaşlarla beraber evde yakınına bakan, yaşlı ve engelli parası gibi ücretlerde de artış olacak. Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 40.5-41 zam beklenirken, ek iyileştirme çıkarsa maaşlardaki artış daha da büyüyecek. İşte emeklilerin temmuz zamlı maaşlarına dair merak edilenler!