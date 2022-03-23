🎉İKRAMİYELERE 30 BİN TL FARK KESİNLEŞTİ! Maaşlara kallavi zam geliyor! Hepsi tek tek masada: Sözleşmeliye kadro, 3600 ek gösterge, asgari ücret zammı...

Memurların kademe ve derecesine göre eğitim kriterleri de dikkate alınarak belirlenen ek göstergeler hakkında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmalar sıkı bir şekilde yürütülmeye devam ediliyor. 3600 ek göstergenin özellikle emeklileri ve ikramiyeleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son durum!