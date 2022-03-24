✍Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurmayı unutmayın! 📢Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün! Bir günlük borçlanma bile…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şartları sağlayan kişilere erken emeklilik hakkı tanıyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler dilekçesini yazarak SGK'ya başvuruyor ve istenilen şartları karşılaması dahilinde bu hakkı elde edebiliyor. Bir günlük borçlanma bile emekliliğinizi erkene almanızı sağlayabiliyor. 1 günlük borçlanmayla bile 1 seneye kadar tarih öne çekilebiliyor. Erken emeklilikte askerlik ve doğum borçlanmasıyla ilgili de merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Milyonlarca çalışanın hayali rahat bir yaşlılık hayatı yaşamaktır ve emekli olacağı tarihi sık sık araştırıyorlar. Bu hakka daha erken kavuşmanın formüllerini araştıranlar borçlanma ile emeklilik tarihini öne çekebiliyor, tabii bunun için belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün, dilekçenizi yazarak SGK'ya başvurmayı unutmayın. Bir günlük borçlanma bile yeterli oluyor. Erkeklerde askerlik kadınlarda ise doğum borçlanması erken emeklilikte yoğun ilgi görenler arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar!
Sadece erkekler için değil, aynı zamanda kadın sigortalılar için veya farklı durumlara ilişkin hizmet borçlanmaları da sigortalıların borçlanma yaparak erken emeklilik hakkından yararlanmasını sağlamaktadır.
👉Hizmet Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?
SGK hizmet borçlanması temelde tüm sigortalılar tarafından kullanılabilen bir hizmettir. Çalışılmayan sürelerdeki eksik primlerin satın alınması olarak da tanımlanabilecek bu uygulama, hak sahiplerinin de borçlanma yoluna gitmesine izin vermektedir.