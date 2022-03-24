✍Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurmayı unutmayın! 📢Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün! Bir günlük borçlanma bile…

Milyonlarca çalışanın hayali rahat bir yaşlılık hayatı yaşamaktır ve emekli olacağı tarihi sık sık araştırıyorlar. Bu hakka daha erken kavuşmanın formüllerini araştıranlar borçlanma ile emeklilik tarihini öne çekebiliyor, tabii bunun için belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün, dilekçenizi yazarak SGK'ya başvurmayı unutmayın. Bir günlük borçlanma bile yeterli oluyor. Erkeklerde askerlik kadınlarda ise doğum borçlanması erken emeklilikte yoğun ilgi görenler arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar!