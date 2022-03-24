5.000 TL ihtiyaç kredisi geri ödeme planı! Bankaların ihtiyaç kredisinde bahar kampanyası! 2022 Mart ayı faiz oranları! Halkbank, Vakıfbank, TEB…

Nakit paraya ihtiyaç duyanlar eşyasını yenilemek, yeni bir iş kurmak, borçlarını kapatmak gibi daha pek çok sebepten dolayı ihtiyaç kredisi çekmek istiyor ve bu noktada bankaların güncel faiz oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bankaların ihtiyaç kredisinde bahar kampanyası ön plana çıkıyor ve 2022 Mart ayı faiz oranlarını haberimizde sizler için derledik. Halkbank, Vakıfbank, TEB gibi daha pek çok bankanın 5.000 TL ihtiyaç kredisi geri ödeme planına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.