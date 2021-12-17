İkramiyeler bugün cepte! Banka hesabınıza üst limit 1.858,77 TL yatacak! Yılbaşı zammı bekleyene yıl sonu ek ödeme müjdesi!
Kamu işçileri için beklenen gün geldi. Bugün yüzbinlerce kamu işçisi 1.108 TL ödemeden yararlanacak. 13 günlük ikramiye parası bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Bu ödemelerin tutarı alınan maaşa göre farklılık gösterecek. Taşeron ve kamu işçilerine verilen tediye ödemelerinin 2021 yılı için son taksit ödemesi yapılıyor. İlave tediye, devlet memurları kanununda yer alan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için ikramiye ödemesi yapılıyor. Peki, ilave tediye ödemeleri yattı mı? Aralık ayı ilave tediye ödemesi kaç TL 2021? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
İkramiyeler bugün cepte! Banka hesabınıza üst limit 1.858,77 TL yatacak! Yılbaşı zammı bekleyene yıl sonu ek ödeme müjdesi! Kamu işçileri Aralık'ta ikramiye ödemesini bugün alacak. 13 günlük ödeme banka hesaplarına yatırılacak. En az bin 108 lira verilecek. Yüzbinlerce kamu işçisi ödemeden yararlanacak. Ödemenin tutarı maaşa göre değişiklik gösterecek. İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. Ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Peki, 17 Aralık ilave tediye ödemeleri hesaplara yattı mı? İşte tediye ödemelerine ilişkin tüm merak edilenler...
Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.