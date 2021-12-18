Kalem kalem yeni emekli maaşları hesaplandı! 2000, 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları 2022'de en az kaç TL olacak?
2000, 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları 2022'de en az kaç TL olacak? Türkiye'deki milyonlarca emeklinin geçim sıkıntılarını gidermek için maaş iyileştirmeleri düzenlemeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması sonrasında yeni detaylar belli oldu. 2018'de yapılan son düzenleme ile en düşük emekli maaşı bin lira olmuştu. Yeni düzenlemede ise en az asgari ücret kadar olması tartışılıyor. İşte detaylar.
18.12.2021 09:00
- Son Güncelleme: 18.12.2021 09:00
Yapılan son düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye çıkarıldı. Yeni emekli olan bir kişinin emekli maaşı bu oranın altında bile kalsa bin 500 liraya tamamlanarak ödemelerin yapılması mümkün hale getirildi.
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Bakan'dan Emekli Aylıklarının Düzenlenmesi Hakkında Açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde emekli vatandaşların aylıklarında düzenleme yapılacağına ilişkin duyuru yapmıştı.