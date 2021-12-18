Kalem kalem yeni emekli maaşları hesaplandı! 2000, 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları 2022’de en az kaç TL olacak?

Yapılan son düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye çıkarıldı. Yeni emekli olan bir kişinin emekli maaşı bu oranın altında bile kalsa bin 500 liraya tamamlanarak ödemelerin yapılması mümkün hale getirildi.

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