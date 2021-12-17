Adeta piyango! 2022 asgari ücretteki rekor artışta dikkat çeken BES detayı!
Başkan Erdoğan, 2022 asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak açıkladı. Asgari ücretteki rekor artış BES yatırımcılarını da olumlu etkiledi. Yeni yılda BES yatırımcıları Gönüllü BES'te 60 bin 48 lira ve Otomatik BES'te de aynı miktar kadar birikim yaparsa toplam 120 bin 96 liralık tasarruf karşılığında yılda 30 bin 24 lira devlet teşviği alabilecek. İşte detaylar...
17.12.2021 10:14
- Son Güncelleme: 17.12.2021 10:15
Çünkü devlet tasarrufları artırmak için bir para biriktirme sistemi olarak hayata geçirdiği BES'te her 100 lira biriktiren vatandaşına 25 lira teşvik veriyor.