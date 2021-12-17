Adeta piyango! 2022 asgari ücretteki rekor artışta dikkat çeken BES detayı!

SADECE GÖNÜLÜ BES'E 15 BİN 12 LİRA

2021'de de net 2.825 lira olan ve bu yıl ise 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret brüt olarak içinde bulunduğumuz 2021'de 3 bin 577 lirayken önümüzdeki yıl yani 2022'de 5 bin 4 lira olarak belirlendi.