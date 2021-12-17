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Haberler Ekonomi Adeta piyango! 2022 asgari ücretteki rekor artışta dikkat çeken BES detayı!

Adeta piyango! 2022 asgari ücretteki rekor artışta dikkat çeken BES detayı!

Başkan Erdoğan, 2022 asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak açıkladı. Asgari ücretteki rekor artış BES yatırımcılarını da olumlu etkiledi. Yeni yılda BES yatırımcıları Gönüllü BES'te 60 bin 48 lira ve Otomatik BES'te de aynı miktar kadar birikim yaparsa toplam 120 bin 96 liralık tasarruf karşılığında yılda 30 bin 24 lira devlet teşviği alabilecek. İşte detaylar...

17.12.2021 10:14 - Son Güncelleme: 17.12.2021 10:15
Adeta piyango! 2022 asgari ücretteki rekor artışta dikkat çeken BES detayı!

Bireysel Emeklilik sistemi (BES) yatırımcıları yeni yıla sürpriz bir piyango kazanarak giriyor. Asgari ücretin enflasyonun yaklaşık 29 puan üstünde yüzde 50 gibi yüksek düzeyde artması Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcılarına yaradı.

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Adeta piyango! 2022 asgari ücretteki rekor artışta dikkat çeken BES detayı!

Çünkü devlet tasarrufları artırmak için bir para biriktirme sistemi olarak hayata geçirdiği BES'te her 100 lira biriktiren vatandaşına 25 lira teşvik veriyor.

Adeta piyango! 2022 asgari ücretteki rekor artışta dikkat çeken BES detayı!

Ancak bunun bir üst sınırı var. Üst sınır da asgari ücrete bağlı. Bir yılda en fazla brüt asgari ücretin yüzde 25'i kadar teşvik veriliyor. İşte asgari ücretin artması bu teşviğin üst sınırını da yüzde 50 artırdı.

Adeta piyango! 2022 asgari ücretteki rekor artışta dikkat çeken BES detayı!

SADECE GÖNÜLÜ BES'E 15 BİN 12 LİRA
2021'de de net 2.825 lira olan ve bu yıl ise 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret brüt olarak içinde bulunduğumuz 2021'de 3 bin 577 lirayken önümüzdeki yıl yani 2022'de 5 bin 4 lira olarak belirlendi.

Adeta piyango! 2022 asgari ücretteki rekor artışta dikkat çeken BES detayı!

Habertürk'ün haberine göre, yıllık brüt asgari ücret de böylece 42 bin 924 liradan 60 bin 48 liraya ulaştı. İşte devlet katkısı bu tutarlar üzerinden yüzde 25 ile sınırlandığı için bu yıl 10 bin 728 lira olan tavan (ayda 894 lira) 15 bin 12 liraya (ayda 1.251 lira) tırmanmış olacak.

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