İkramiye zammı için dönüm noktası! Emekliye enflasyona göre 3000 TL + Bu yıla özel artış 4.000 TL! SSK Bağ-Kur emeklisi, dul, yetim kaç TL ikramiye alacak?

Emeklilerin bin 100 lira olan bayram ikramiyesine zam için düğmeye basıldı. İlk seçenek 2 bin liraya çıkması. Ağırlıklı formül ise her yıl enflasyon zammı yapılması. Buna göre bu yılki rakam bin 500 liraya yükselecek...