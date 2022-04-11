İkramiye zammı için dönüm noktası! Emekliye enflasyona göre 3000 TL + Bu yıla özel artış 4.000 TL! SSK Bağ-Kur emeklisi, dul, yetim kaç TL ikramiye alacak?
Bayramdan 1 hafta önce yapılacak ödeme için hangi formülün masada olduğu merak edilip araştırılıyor. Emekli ikramiyeleri için geri sayım devam ediyor. Emeklilerin bin 100 lira olan bayram ikramiyesine zam formülleri için düğmeye basıldı. İlk seçenek 2 bin liraya çıkması. Böylece iki bayramda toplamda 4 bin TL ödeme yapılacak. Ağırlıklı formül ise her yıl enflasyon zammı yapılması. Buna göre bu yılki rakam bin 500 liraya yükselecek. Böylece 2 bayram için toplam ödeme 3.000 TL olacak. Haberimizde 2 formüle göre, emekli, dul, yetim için ikramiye maaş hesabına yer verdik. İşte ikramiye zammına ilişkin son gelişmeler...
11.04.2022 16:56 - Son Güncelleme: 11.04.2022 16:59
Bu hafta düzenlenecek Kabine'de, ekonomiye ilişkin sorunlar da masaya yatırılacak. Toplantıda emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de gündemde olacak. İkramiyede 2 formül ön planda tutuluyor. Birincisi, enflasyona göre artış, ikincisi ise bu yıla özel artış. Enflasyona göre sabit 3.000 TL, bu yıla özel artış olursa 4.000 TL ödeme yapılacak. Peki, bayram ikramiyeleri bu sene kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...
1. FORMÜLE GÖRE
Emekli: 1.500+1500
Dul Yetim (%75): 1.125 + 1.125
Dul Yetim (%50): 750+750
Yetim (%25): 375+375
2. FORMÜLE GÖRE
Emekli: 2.000 + 2.000
Dul Yetim (%75): 1.500 + 1.500
Dul Yetim (%50): 1.000 +1.000
Yetim (%25): 500+500