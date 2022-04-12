EYT'liler 2 yıllık kazançla gün saymaktan kurtuluyor! Yaş şartı esniyor! 1 ay sonra Meclis'e sevk edilecek! 3600 günü dolduran 50 55 yaşında...
3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile alakalı çalışmalarda sona gelinirken, sırada EYT sorunu var. Yaşa takılanlar yeni çalışmayı beklerken, detaylı formüller de gündeme geliyor. 3600 ek gösterge sorununin çözülmesine az bir vakit kala önümüzdeki süreçlerde de EYT ile alakalı neler yaşanacağı gündemdeki konumunu sık sık alıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında hangi formüllerle düzenlemenin yaşama geçirileceği büyük ehemmiyet arz ediyor. Bu tarafta detaylı formüller emekliliği bekleyenler doğrultusundan merak ediliyor. EYT çalışmasıyla eş güdümlü en az emeklilik bekleyen bir vatandaşın en az 2 sene kazancı olacak. 3600 günü dolduranlar emekli de olabilir tazminat da alabilme olanağı var. İşte 10 soruda EYT'liye emeklilik formülü!
EYT milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği güncel konulardan birisi olarak sık sık karşımıza çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çeşitli formüller gündeme gelirken hükümet kanadından adımlar atılmaya devam ediliyor. Sigorrtası 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Gündemdeki gelişmeler tüm hızıyla devam ederken yeni bir formül daha masaya geldi. İşte 10 soruda EYT çözümü...
3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken, sırada EYT var. Yaşa takılanlar yeni çalışmayı beklerken, çeşitli formüller de gündemde...
1) Çalışma kimleri kapsayacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.