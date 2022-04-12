EYT’liler 2 yıllık kazançla gün saymaktan kurtuluyor! Yaş şartı esniyor! 1 ay sonra Meclis’e sevk edilecek! 3600 günü dolduran 50 55 yaşında...

EYT milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği güncel konulardan birisi olarak sık sık karşımıza çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çeşitli formüller gündeme gelirken hükümet kanadından adımlar atılmaya devam ediliyor. Sigorrtası 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Gündemdeki gelişmeler tüm hızıyla devam ederken yeni bir formül daha masaya geldi. İşte 10 soruda EYT çözümü...