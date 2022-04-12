19-55 yaş arası 4.253 TL- 8.000 TL maaşla 91 bin 785 işçi aranıyor! 81 il için İŞKUR süratle duyurdu! 17 bini aşkın temizlik görevlisi, satış danışmanı, beden işçisi...
İŞKUR güncel iş ilanları iş arayanlar doğrultusundan sık sık takip ediliyor. Özel sektör İŞKUR vasıtasıyla 91 bin 785 personel arıyor. Binlerce insanın aradığı işi bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan ayı yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Özel sektördeki açık işler internet sitesinden basitçe görülebiliyor. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı vakitte iş arayan kişilerin işe yerleşmesi sürecinde de yardımcı olmaktadır. İŞKUR'un sitesinde açık işte ilk sırayı 17 bini aşkın kişiyle gövde işçisi alırken, satış danışmanı ve temizlik görevlisi takip ediyor. İşte Nisan ayı İŞKUR personel alımı detayları...
2022 yılının ilk 4 ayında 372.844 fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden açıkladı.11 Nisan tarihinde incelediğimiz ilanlara göre en çok alımın yapılacağı sektörler beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, büro memuru, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, makineci, ön muhasebeci, satış danışmanı, temizlik görevlisi olduğu görülüyor. İŞKUR'un internet sitesinde bilgilerinizi doldurarak tüm sektörlerde yer alan ilanlara kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. En çok alım yapılacak sektörler ve personel alım sayısı kapsamlı bir şekilde haberimizde yer alıyor.
Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 91 bin 785 personel arıyor. Açık işte ilk sırayı 17 bini aşkın kişiyle beden işçisi alırken, satış danışmanı ve temizlik görevlisi takip ediyor.
İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.