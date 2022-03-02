İkinci el taşıt kredisinin 48 ay vadeli ödeme planı! Otomobil alırken yaş şartı yok! Yeni sistem başladı! Şekerbank, Yapı Kredi ve Halkbank...

Taşıt kredisinde limitlerin yükseltilmesinin ardından vatandaşlar değeri 400 bin TL'ye kadar olan araçlar için değerinin yüzde 70'ine kadar kredi ve 48 ay vade fırsatından yararlanabiliyor. Bu sayede otomobil piyasalarının canlandırılması hedeflenirken, araç sahibi olmak isteyenlerin de rahatça kredi kullanması sağlanıyor.