İkinci el taşıt kredisinin 48 ay vadeli ödeme planı! Otomobil alırken yaş şartı yok! Yeni sistem başladı! Şekerbank, Yapı Kredi ve Halkbank...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerinde yeni bir planlamaya gitti. Geçtiğimiz zamanlarda alınan karar ardından uygulamaya konan planlama yardımıyla otomobil piyasalarının canlandırılması hedefleniyor. Öte yandan sıfır km araçlarda hala yüksek fiyatların görülmesi ise kişilerin ikinci ele yönelmesine sebep oldu. Burada ise yaş koşulu ile karşılaşan vatandaşlar en makul taşıt kredisini kullanarak hayallerindeki araca nasıl kavuşacaklarını incelemeye başladılar. Peki taşıt kredilerinde yaş koşulu ne kadar? Hangi bankalar sıfır ve ikici el otomobiller amacıyla en makul krediyi veriyor? İşte detaylar
Taşıt kredisinde limitlerin yükseltilmesinin ardından vatandaşlar değeri 400 bin TL'ye kadar olan araçlar için değerinin yüzde 70'ine kadar kredi ve 48 ay vade fırsatından yararlanabiliyor. Bu sayede otomobil piyasalarının canlandırılması hedeflenirken, araç sahibi olmak isteyenlerin de rahatça kredi kullanması sağlanıyor.
Şekerbank Taşıt Kredisi
Şekerbank ikinci el veya sıfır km araç sahibi olmak isteyenler için avantajlı kredi seçenekleri sunmaya devam ediyor. Özellikle ikinci el araçlarda yaş şartına takılanlara özel 15 yaşına kadar araçlar için kredilendirme sağlayan Şekerbank, uygun faiz oranları ve 48 ay vade fırsatı ile taşıt kredisi desteği vermektedir.
BDDK düzenlemesi sonrasında belirlenen yeni limitler kapsamında vatandaşların rahatça Şekerbank üzerinden otomobil kredisi kullanması sağlanmaktadır. %2,50'den başlayan faiz oranları ile kredi tahsis edilmektedir.
Yapı Kredi Bankası Taşıt Kredisi
Yapı Kredi Bankası vatandaşların hayalini kurduğu araçlara kavuşmalarında uygun kredi seçeneklerini sunmayı başaran bankaların başında geliyor. 10 yaşına kadar olan 2. el araçlar dahil olmak üzere sayısız araç markası ve modeli için kredi desteği vermektedir.
48 aya varan vade fırsatlarının da uygulandığı kredi kapsamında, Yapı Kredisi Bankası ile anlaşmalı markalardan yapılacak satın alımlar için ayrıcalıklı faiz oranları uygulanabilir.