Alışveriş yapacaklar dikkat! Marketlerde yeni dönem başlıyor! BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak!
Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabından açıklama yaptı. Tüm illerden vatandaşlar bu haberi duymasının ardından nasıl değişiklikler yaşandığını merak ederek araştırmaya başladı. BİM, ŞOK, A101 gibi daha pek çok marketi kapsayan yeni yönetmeliğin detaylarını haberimizde derledik. Marketteki indirimli etiketlere bakarken bu detayı da incelemeyi unutmayın.
02.03.2022 08:36 - Son Güncelleme: 02.03.2022 08:36
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve marketlerde yeni dönem başlıyor. Alışveriş yapacak olanların yeni sisteme dikkat etmesi gerekiyor. BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak. Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti ve indirimli ürünlerle ilgili yeni kurallar listelendi. Markete gittiğinde indirimli ürünlere bakacak olan vatandaşlar eski fiyatını da görerek ne kadar oranda indirim yapıldığını görmüş olacak. İşte BİM, ŞOK, A101 gibi daha pek çok marketi kapsayan yeni yönetmeliğin ayrıntıları!