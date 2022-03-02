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Alışveriş yapacaklar dikkat! Marketlerde yeni dönem başlıyor! BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak!

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabından açıklama yaptı. Tüm illerden vatandaşlar bu haberi duymasının ardından nasıl değişiklikler yaşandığını merak ederek araştırmaya başladı. BİM, ŞOK, A101 gibi daha pek çok marketi kapsayan yeni yönetmeliğin detaylarını haberimizde derledik. Marketteki indirimli etiketlere bakarken bu detayı da incelemeyi unutmayın.

02.03.2022 08:36 - Son Güncelleme: 02.03.2022 08:36
Marketlerde yeni dönem başlıyor! Alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve marketlerde yeni dönem başlıyor. Alışveriş yapacak olanların yeni sisteme dikkat etmesi gerekiyor. BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak. Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti ve indirimli ürünlerle ilgili yeni kurallar listelendi. Markete gittiğinde indirimli ürünlere bakacak olan vatandaşlar eski fiyatını da görerek ne kadar oranda indirim yapıldığını görmüş olacak. İşte BİM, ŞOK, A101 gibi daha pek çok marketi kapsayan yeni yönetmeliğin ayrıntıları!

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Marketlerde yeni dönem başlıyor! Alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak!

BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bugünden itibaren yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak.

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak!

Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa söz konusu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak!

Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak!

yahut kaplarının üzerine, aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağla tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacak.

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