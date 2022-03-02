Alışveriş yapacaklar dikkat! Marketlerde yeni dönem başlıyor! BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve marketlerde yeni dönem başlıyor. Alışveriş yapacak olanların yeni sisteme dikkat etmesi gerekiyor. BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak. Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti ve indirimli ürünlerle ilgili yeni kurallar listelendi. Markete gittiğinde indirimli ürünlere bakacak olan vatandaşlar eski fiyatını da görerek ne kadar oranda indirim yapıldığını görmüş olacak. İşte BİM, ŞOK, A101 gibi daha pek çok marketi kapsayan yeni yönetmeliğin ayrıntıları!