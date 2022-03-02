Bu treni kaçırmayın! İNG, En Para, HSBC, TEB, Garanti, Denizbank, Burgan Bank Mart ayı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları!
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'nin TL'ye talebin yükselmesi amacıyla geliştirdikleri formüller bankaların da mevduat hesaplarında en yüksek faizi vermek için yarışa girmelerine sebep oldu. Müşteri çekme yarışında yüksek oranlar vererek birikimlerini en yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere ayrıcalıklı hizmetler sunuluyor. Kur korumalı TL mevduat sistemi ile başlayan yeni sistem ardından bu hesaplarda her geride bıraktığımız gün mevduat miktarı artarken, 32 günlük vadeli hesaplarda yüksek hoş geldin faizleri yardımıyla yeni müşterilerin de çekildiği görülmüştür. Birikimlerini güvenliğini sağlamak ve bankada durduğu sürece değerlenmesini sağlamak isteyenler amacıyla mevduat hesapları avantajlı alternatifler sunuyor. Peki en yüksek mevduat faiz seviyesi hangi bankada? İşte ayrıntılar
02.03.2022 08:47 - Son Güncelleme: 02.03.2022 08:47
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından sabit faiz kararı verilmesine rağmen bir süre yüksek hoş geldin faiz oranları ile yatırımcıların TL birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmeye başlayan bankalar, kur korumalı TL mevduat sisteminin de başarılı şekilde uygulanmasına katkı sağlıyor.
Mart Ayı Bankaların Mevduat Faiz Oranları
2022 Şubat ayı itibariyle bankaların mevduat faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Birikimlerini en cazip oranlar ile değerlendirmek ve en yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenlerin yararlanabildiği hesaplar dahilinde birçok bankacılık avantajları da sunuluyor.