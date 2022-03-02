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Haberler Ekonomi Bu treni kaçırmayın! İNG, En Para, HSBC, TEB, Garanti, Denizbank, Burgan Bank Mart ayı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları!

Bu treni kaçırmayın! İNG, En Para, HSBC, TEB, Garanti, Denizbank, Burgan Bank Mart ayı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'nin TL'ye talebin yükselmesi amacıyla geliştirdikleri formüller bankaların da mevduat hesaplarında en yüksek faizi vermek için yarışa girmelerine sebep oldu. Müşteri çekme yarışında yüksek oranlar vererek birikimlerini en yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere ayrıcalıklı hizmetler sunuluyor. Kur korumalı TL mevduat sistemi ile başlayan yeni sistem ardından bu hesaplarda her geride bıraktığımız gün mevduat miktarı artarken, 32 günlük vadeli hesaplarda yüksek hoş geldin faizleri yardımıyla yeni müşterilerin de çekildiği görülmüştür. Birikimlerini güvenliğini sağlamak ve bankada durduğu sürece değerlenmesini sağlamak isteyenler amacıyla mevduat hesapları avantajlı alternatifler sunuyor. Peki en yüksek mevduat faiz seviyesi hangi bankada? İşte ayrıntılar

takvim.com.tr
02.03.2022 08:47 - Son Güncelleme: 02.03.2022 08:47
Bu treni kaçırmayın! İNG, En Para, HSBC, TEB, Garanti, Denizbank, Burgan Bank Mart ayı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından sabit faiz kararı verilmesine rağmen bir süre yüksek hoş geldin faiz oranları ile yatırımcıların TL birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmeye başlayan bankalar, kur korumaTL mevduat sisteminin de başarılı şekilde uygulanmasına katkı sağlıyor.

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Bu treni kaçırmayın! İNG, En Para, HSBC, TEB, Garanti, Denizbank, Burgan Bank Mart ayı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları!

Mart Ayı Bankaların Mevduat Faiz Oranları

2022 Şubat ayı itibariyle bankaların mevduat faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Birikimlerini en cazip oranlar ile değerlendirmek ve en yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenlerin yararlanabildiği hesaplar dahilinde birçok bankacılık avantajları da sunuluyor.

Bu treni kaçırmayın! İNG, En Para, HSBC, TEB, Garanti, Denizbank, Burgan Bank Mart ayı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları!

Güncellenen faiz oranlarının ardından birçok banka 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında hoş geldin faizlerini düşürse de hala bazı bankalar tarafından yüzde 20 seviyelerinde mevduat faiz getirisi sunulmaya devam ediyor.

Bu treni kaçırmayın! İNG, En Para, HSBC, TEB, Garanti, Denizbank, Burgan Bank Mart ayı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları!

Mevduat hesaplarında en iyi faiz oranlarından yararlanarak birikimlerini değerlendirmek isteyenlere 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar ise şunladır:

Bu treni kaçırmayın! İNG, En Para, HSBC, TEB, Garanti, Denizbank, Burgan Bank Mart ayı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları!
  • Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı: %20,5
  • Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı: %20,25
  • ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı: %20
  • Anadolu Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı: %19,25
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