Bu treni kaçırmayın! İNG, En Para, HSBC, TEB, Garanti, Denizbank, Burgan Bank Mart ayı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları!

Mart Ayı Bankaların Mevduat Faiz Oranları

2022 Şubat ayı itibariyle bankaların mevduat faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Birikimlerini en cazip oranlar ile değerlendirmek ve en yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenlerin yararlanabildiği hesaplar dahilinde birçok bankacılık avantajları da sunuluyor.