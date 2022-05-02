📢İkinci el otomobil alacaklar bakmadan geçmeyin! 💸90.000 TL altı sahibinden satılık otomobiller sizleri bekliyor! 🔎Farklı yıllardan modeller…

Sıfır araç piyasasındaki yüksek fiyatlardan ihtiyacına uygun olan aracı alamayan vatandaşlar ikinci el piyasasına yöneliyor ve hangi yıllara ait hangi marka modellerin ne kadardan satışa sunulduğunu kolayca öğrenmek istiyor. 90.000 TL altı sahibinden satılık otomobilleri haberimizde sizler için derledik, fiyat karşılaştırması yapmak ve ihtiyacınız, bütçeniz için en uygun aracı tercih etmeniz kolay olacaktır.