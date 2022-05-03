İndirimleri görenlerin gözleri fırladı! 4'lü halde 24,75 TL'de satılıyor! Bu fiyatlar çeyiz düzdürür! A101 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu!

A101 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ramazan Bayramı'nı kutladığımız şu günlerde vatandaşlar alışveriş için zincir marketleri tercih ediyor. Özellikle A101 marketlerine yoğun ilgi bulunuyor. Bayrama özel fırsatlar sunan A101 bu hafta indirimli ürünlerini bir bir sıraladı. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte A101 yeni katalog...