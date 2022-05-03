İndirimleri görenlerin gözleri fırladı! 4'lü halde 24,75 TL'de satılıyor! Bu fiyatlar çeyiz düzdürür! A101 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu!
Bu fiyatlar çeyiz düzdürür! A101 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! Envai çeyiz üründe büyük indirimler yapıldı. Gıdadan çeyiz ürünlerine teker teker indirim uygulandı. Vatandaşlar A101 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğunu görür görmez marketlere akın etmeye başladı. Özellikle düğünü olanlar A101'in bu haftaki kataloğuna yoğun ilgi gösteriyor. İşte güncel, yepyeni A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
A101 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ramazan Bayramı'nı kutladığımız şu günlerde vatandaşlar alışveriş için zincir marketleri tercih ediyor. Özellikle A101 marketlerine yoğun ilgi bulunuyor. Bayrama özel fırsatlar sunan A101 bu hafta indirimli ürünlerini bir bir sıraladı. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte A101 yeni katalog...
A101 3 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de bu hafta çeyiz ürünleri yer alıyor. İşte fiyat listesi;
Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 9.499 TL
HI-LEVEL 50" Ultra HD Android Smart Led Tv 4.899 TL
Onvo 40" Full HD Android Smart Led Tv 3.199 TL
Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 1.999 TL
SEG Buzdolabı 3.299 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 2.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 2.999 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL
Piranha Klavye + Mouse Set 79,95 TL
Lecco Bluetooth Kulaklık 59,95 TL
Akıllı Telefon Ekran Büyütücü 39,95 TL
Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 1.199 TL
Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 1.249 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 379 TL
Arzum AR3061 Çay Makinesi 399 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 289 TL
Schafer Vesta Su Isıtıcı 199 TL
Arzum Starmix El Mikseri 219 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 199 TL
Arzum Epilasyon Aleti 179 TL
Philips Sonicare Sonic Diş Fırçası 379 TL
Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 109 TL
Aprilla 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 99,95 TL
Polosmart Yüz Temizleme Seti 34,95 TL
Nehir Servis Gereçleri 34,95 TL
Nehir Yemek Çatalı / Kaşığı 9,95 TL
Nehir Tatlı Çatalı / Kaşığı 8,95 TL
Hascevher Manolya 8 Parça Çelik Tencere Seti 849,90 TL
Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 26 cm 199,95 TL
Hascevher Ezme Granit Derin Tencere 24 cm 199,95 TL
Hascevher Ezme Granit Tava 26 cm 129,95 TL
Tulu Porselen Yemek Takımı 24 Parça 299,90 TL
Güral Porselen Fincan Takımı 12 Parça 249,95 TL
Bambum Aile Boyu Emaye Çaydanlık Takımı 299,95 TL
Bambum Porselen Kahvaltı Seti 13 Parça 109,95 TL
Keramika Kahvaltı Seti 19 Parça 199,95 TL
Keramika Anneler Günü Kupa 12,95 TL
Keramika Anneler Günü Çerezlik 9,95 TL
Emaye Yoğurt Tenceresi 22 cm 99,95 TL