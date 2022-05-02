Milyonların gözü 10 Mayıs’ta! 3600 ek göstergede son viraj! Kimler 3600 ek gösterge alacak?
Milyonlarca memurun dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde son viraja girildi. 10 Mayıs'ta yapılacak son toplantının ardından Meclis'e sevk edilecek olan düzenleme ile birlikte ek gösterge yükselecek. Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak. Peki kimler 3600 ek gösterge alacak?
Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.
Öğretmen, polis, din görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak.
3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak.
Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.
SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA
TRT Haber'in haberine göre, son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.
Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, Emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.