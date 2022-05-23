İkinci el araç alacaklar müjde! Yarı fiyatına otomobil sahibi olmak mümkün! Mercedes, Hyundai, Peugeot, Nissan, Dacia 2. el araç fiyatları...

Bütçesi yeterli olmayan ve araç satın almak isteyen dar gelirli vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın ihale yönetimi ile satışa sunduğu 2. el araçların hangileri olduğunu öğrenmek istiyor. Yarı fiyatına otomobil sahibi olmak mümkün, ikinci el araç almak isteyenler güncel ilanları gördüğünde çok mutlu olacak. Mercedes, Hyundai, Peugeot, Nissan, Dacia ve daha pek çok markanın güncel 2. el araç fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.