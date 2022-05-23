İkinci el araç alacaklar müjde! Yarı fiyatına otomobil sahibi olmak mümkün! Mercedes, Hyundai, Peugeot, Nissan, Dacia 2. el araç fiyatları...
Sıfır araca bütçesi yetmeyip ikinci ele yönelen kişiler ihale yöntemi ile araç satışlarına yoğun ilgi gösteriyor ve hangi modelin kaç TL'den alıcı bulduğunu araştırıyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın ihale yöntemiyle 2. el otomobil satışı yapması ve güncel ilanları yakından takip ediliyor. Yarı fiyatına otomobil sahibi olmak mümkün ve böylece ihtiyaç duyulan araca bütçeyi zorlamadan ulaşabilmek sanıldığı kadar imkansız değil. Mercedes, Hyundai, Peugeot, Nissan, Dacia ve daha pek çok markanın 2. el araç fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.
23.05.2022 17:49 - Son Güncelleme: 23.05.2022 18:17
Bütçesi yeterli olmayan ve araç satın almak isteyen dar gelirli vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın ihale yönetimi ile satışa sunduğu 2. el araçların hangileri olduğunu öğrenmek istiyor. Yarı fiyatına otomobil sahibi olmak mümkün, ikinci el araç almak isteyenler güncel ilanları gördüğünde çok mutlu olacak. Mercedes, Hyundai, Peugeot, Nissan, Dacia ve daha pek çok markanın güncel 2. el araç fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.