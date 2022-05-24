En az 8 bin 873 TL yansıtma zammı geliyor! 2000 önce sonrası 4A 4B 4C SSK Bağkur Memur TÜİK TEFE oranları ile Temmuz Aralık 2022 zamlı maaş tablosu!

Temmuz ayına az bir zaman kala memur ve emekliler maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak edip araştırıyor. Emekli maaşlarına ek zam ve memur maaşlarına enflasyon farkı zammı için son dakika yapılan açıklamalar sıkı takibe alınıyor. İlk 4 aylık zam oranı belli oldu. Geriye sadece 2 veri kaldı. Memur ve emeklilerinin temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken bu artış geniş kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak. Peki, emekli, memur temmuz zammı yüze kaç olacak? Emekli memur zammı ile yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte aylara göre enflasyon oranları maaş tablosu 2022!