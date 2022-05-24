TOKİ'den satılık! Süre doluyor: Elinde avucunda 20 bin TL'si olan ev sahibi olur! TOKİ'den 1.165 TL taksitle ev! 233 bin TL'ye 3 odalı daire kiralık değil

Mayıs ayı gelir gelmez TOKİ'de eşsiz kampanyalar başladı. 233 BİN 155 TL'ye anahtar teslim müjdesi var. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Mayıs ayıyla birlikte yeni konut satışları duyuruldu. Daireler için başvuru yapacak olanlar için fiyatlar kapsamlı bir şekilde yer alıyor. 2+1 ve 3+1 dairelere 1.165 TL taksit ve 20 bin TL peşinatla ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Mayıs ayı güncel konut kampanyaları!