İkinci el araç alacaklar dikkat! 100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi faiz oranları! Garanti, İş Bankası, Akbank…

Sıfır ya da ikinci el araç sahibi olmak isteyenler dolar kurundaki düşüşün de ardından hemen güncel faiz araştırmalarına başladı. Bankalar taşıt kredisini sıfır ve ikinci el olarak farklı faiz seçenekleri ile sunuyor. 100.000 TL için 48 ay vade 2. el taşıt kredisi için aylık olarak ödeyeceğiniz miktarın ne kadar olacağı, faiz oranları gibi bilgileri haberimizde derledik. Garanti, İş Bankası, Akbank gibi daha pek çok bankayı tek tek ziyaret etmeden önce taşıt kredisi ödeme koşullarını haberimizden öğrenebilirsiniz.