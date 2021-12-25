6 yıl erken emekli oluyorsunuz! SGK’dan İHYA sistemi geldi! Son gün açıklaması az önce yapıldı! 2 yıl olmak üzere...

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Toplu ödemeyle prim tamamlamada dikkat çeken detay... Emeklilikte eksik primleri tamamlama fırsatı! Türkiye gündeminde emeklilikle ilgili her geçen gün yeni detaylar konuşulmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından normal şartlara göre sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi ve prim, yaş şartları emeklilik için dikkate alınıyor. Bazı durumlarda ise tüm şartları sağlamasına rağmen eksik primler nedeniyle emekli olmayanlara SGK alternatifler sunuyor. İşte toplu ödemeyle eksik primlerin tamamlanması uygulamasında detaylar.
Toplu Ödeme ile Emekli Olunur Mu?
Türkiye'de yaşı dolduğu halde eksik primleri nedeniyle emekli olamayan çok sayıda vatandaş olduğu biliniyor. Bu kişiler için alternatif emeklilik uygulamaları ve borçlanma yöntemleri ile emeklilik fırsatı sunulmaktadır.
Eksik primlerin tamamlanması için ayrıca bankalar tarafından çeşitli SGK emeklilik kredileri verilerek mevcut prim eksiklerinin kapanması sağlanıyor. Şayet tüm emeklilik şartlarını karşılamasına rağmen primleri eksik olan ve emeklilikten vaz geçenler toplu ödeme alarak yatırılan primlerini geri alabilirler.
Diğer yandan borçlanma yöntemleri kullanılarak emeklilik süresinin geri çekilmesi ve emekli olma hakkının elde edilmesi de sağlanmaktadır. SGK tarafından uygulanan her bir yöntem için farklı şartlar aranmaktadır. Bağ Kur ve SSK kapsamında çalışan milyonlarca emekli olmak için başvuracakları yöntemleri araştırmaya devam ediyor.
SGK Borçlanma Ödemesi ile 6 Yıl Erken Emeklilik!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) toplu ve taksitli ödeme seçenekleri ile borçlanma yoluna giden vatandaşlar için erken emeklilik fırsatı sunuyor. Borçlanma yöntemi ile eksik primlerini tamamlamak isteyenler bu sayede 6 yıla kadar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.
Emeklilikte önemli bir detay olan borçlanma yöntemleri arasında özellikle kadın sigortalı çalışanlar için doğum borçlanması cazip fırsatlar sunuyor.